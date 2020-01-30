Взорвать самолет S7 из Симферополя угрожала пьяная пассажирка после посадки в Москве

Неадекватная женщина заблокировала проход между рядами. В руках у нее сумка, женщина заявляет, что внутри якобы бомба. Силовики задержали «террористку». На борту находилось 195 пассажиров.

В самолет вызвали экстренные службы

Пьяная пассажирка угрожает «взорвать» пассажирский самолет, прибывший из Симферополя в Москву. Об этом сообщил «Интерфаксу» в четверг информированный источник.

«Самолет из Симферополя приземлился в «Домодедово» несколько минут назад. После посадки одна из пассажирок, злоупотребив алкоголем, сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве», — сказал источник.

В пресс-службе «Домодедово» подтвердили факт инцидента.

Как выяснилось, инцидент произошел на борту рейса авиакомпании S7 2008 Симферополь — Москва. Перевозчик сообщил, что экипаж действовал по инструкции, рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия.

Как уточняет информированный источник, неадекватная пассажирка заблокировала проход между рядами. В руках у нее сумка, женщина заявляет, что внутри якобы находится бомба. Она никого не подпускает к себе, требований не предъявляет.

На борту самолета находилось 195 пассажиров. Никто из них не пострадал.

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