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Кассир убил одним ударом покупателя за кражу шампуня и коньяка в магазине «Дикси» в Москве. Расправа попала на видео

20:30 30.01.2020 Фото: Стоп-кадр с видео РЕН ТВ
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Покупателя избили до смерти в подсобке супермаркета. Оказалось, что у потерпевшего разорвана селезенка, от чего он скончался через несколько дней. Возбуждено уголовное дело. «Дикси» начал внутреннее расследование.

Кассир убил одним ударом покупателя за кражу шампуня и коньяка в магазине Дикси в Москве. Расправа попала на видео
Момент расправы над покупателем попал на видео

«Дикси» проводит внутреннюю проверку в связи с задержанием кассира магазина, который подозревается в непредумышленном убийстве покупателя в Москве, компания содействует правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера 30 января.

«В настоящее время ГК «Дикси» проводится внутренняя проверка, также компания оказывает полное содействие правоохранительным органам для выяснения всех обстоятельств происшествия», — прокомментировали в пресс-службе.

По данным пресс-службы столичного главка МВД, полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в непредумышленном убийстве покупателя в Москве. По информации ведомства, 26 января из больницы в полицию поступило сообщение о пациенте с тупой травмой живота. Вскоре мужчина скончался. Характер травм указывал на их насильственный характер.

По версии следствия, 20 января в магазине на Симферопольском бульваре кассир ударил покупателя в область груди, что впоследствии привело к его смерти. Возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала подозреваемого 29 января на территории Подмосковья, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Гражданина 1994 года рождения подозревают в том, что 20 января в ходе конфликта он причинил телесные повреждения 39-летнему мужчине в магазине на Симферопольском бульваре. Последний скончался», — уточнили в полиции.

Удар кассира, уточнил Telegram-канал Baza, разорвал ему селезенку. Бить вора сотрудник магазина якобы начал не сразу, а после его угроз и оскорблений в сторону работников «Дикси».

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть.

Журналисты РЕН ТВ побеседовали с сожительницей мужчины, которого убил сотрудник супермаркета «Дикси» в Москве.

«Избили за то, что его поймали. Украл коньяк и шампунь. Избил охранник, который остановил. Пришел домой скрюченный, еле дошел. Потом дома сидел, антибиотики я ему покупала. Он не захотел обращаться за медицинской помощью. Вызвали, когда умер…», — рассказала женщина.

Собеседница предположила, что у ее сожителя могли быть конфликты с сотрудниками магазина:

«Может он видел его до этого. Может заходил в магазин. Может поймали его один раз. Возможно ситуация такая была. У него проблемы в доме были. Мы с ним поругались, он не приходил пару дней домой. После этого он, конечно, сразу пришел».

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Аноним, 30 января 2020 22:09
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