Кассир убил одним ударом покупателя за кражу шампуня и коньяка в магазине «Дикси» в Москве. Расправа попала на видео

«Дикси» проводит внутреннюю проверку в связи с задержанием кассира магазина, который подозревается в непредумышленном убийстве покупателя в Москве, компания содействует правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера 30 января.
«В настоящее время ГК «Дикси» проводится внутренняя проверка, также компания оказывает полное содействие правоохранительным органам для выяснения всех обстоятельств происшествия», — прокомментировали в пресс-службе.
По данным пресс-службы столичного главка МВД, полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в непредумышленном убийстве покупателя в Москве. По информации ведомства, 26 января из больницы в полицию поступило сообщение о пациенте с тупой травмой живота. Вскоре мужчина скончался. Характер травм указывал на их насильственный характер.
По версии следствия, 20 января в магазине на Симферопольском бульваре кассир ударил покупателя в область груди, что впоследствии привело к его смерти. Возбуждено уголовное дело.
Полиция задержала подозреваемого 29 января на территории Подмосковья, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.
«Гражданина 1994 года рождения подозревают в том, что 20 января в ходе конфликта он причинил телесные повреждения 39-летнему мужчине в магазине на Симферопольском бульваре. Последний скончался», — уточнили в полиции.
Удар кассира, уточнил Telegram-канал Baza, разорвал ему селезенку. Бить вора сотрудник магазина якобы начал не сразу, а после его угроз и оскорблений в сторону работников «Дикси».
Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть.
Журналисты РЕН ТВ побеседовали с сожительницей мужчины, которого убил сотрудник супермаркета «Дикси» в Москве.
«Избили за то, что его поймали. Украл коньяк и шампунь. Избил охранник, который остановил. Пришел домой скрюченный, еле дошел. Потом дома сидел, антибиотики я ему покупала. Он не захотел обращаться за медицинской помощью. Вызвали, когда умер…», — рассказала женщина.
Собеседница предположила, что у ее сожителя могли быть конфликты с сотрудниками магазина:
«Может он видел его до этого. Может заходил в магазин. Может поймали его один раз. Возможно ситуация такая была. У него проблемы в доме были. Мы с ним поругались, он не приходил пару дней домой. После этого он, конечно, сразу пришел».
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