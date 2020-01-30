Сожгли заживо 11-месячного внука в печи пьяные бабушка и дедушка в Хакасии

42-летнюю бабушку, душившего мальчика за плач суд приговорил к 9 годам лишения свободы, 48-летний дедушка проведет в колонии 15 лет. Когда мать вернулась от врача, тело сына уже обуглилось.

Суд огласил обвинительный приговор

Обвинительным приговором завершился процесс в отношении дедушки и бабушки, с особой жестокостью убивших своего внука, сообщает прокуратура Хакасии. Об этом сегодня, 30 января, сообщили в республиканской прокуратуре.

Дело слушалось в Верховном суде республики. Как установило следствие, 29 января 2019 года в жилом доме в деревне Харой Таштыпского района дедушка затолкал малолетнего внука в растопленную топку печи. В результате ребенок умер от полученных ожогов. Свои действия мужчина объяснил тем, что ребенок постоянно плакал.

Как выяснилось, в тот же день несколькими часами ранее по той же причине убить ребенка пыталась его бабушка. Она несколько раз принималась душить мальчика. Согласно данным гособвинения супруги находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. На процессе подсудимые признавать себя виновными отказались.

Суд счел представленные в ходе разбирательства доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Женщину приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, мужчину — к 15 годам заключения в колонии общего режима.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 42-летняя бабушка и 48-летний дедушка проживали вместе с дочерью и внуком в деревне Харой в Хакасии. Вечером 28 января прошлого года мать мальчика поехала в соседнее село к врачу и оставила ребенка под присмотром своих родителей.

По версии следствия, на следующий день мужчина с женщиной распивали спиртное. Пьяную бабушку начал раздражать непрерывный плач ребенка, и потому она начала его душить. Еще живого, но обездвиженного малыша женщина передала своему супругу, который поместил ребенка в растопленную печь.

Тело мальчика в печи «с выраженными признаками обугливания» обнаружил брат матери ребенка.