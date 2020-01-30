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Коронавирус заподозрили у прилетевшей из Китая 3-летней девочки в аэропорту Новосибирска. Биоматериал отправили в «Вектор»

21:24 30.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
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Девочка отдыхала две недели с родителями на острове Хайнань. По возвращении домой у нее обнаружили инфекцию пока поставили диагноз ОРВИ.

Коронавирус заподозрили у прилетевшей из Китая 3 летней девочки в аэропорту Новосибирска. Биоматериал отправили в Вектор
Толмачево — крупнейшая за Уралом воздушная гавань

В четверг, 30января, на телефон дежурного СКП в воздушном пункте пропуска через государственную границу РФ аэропорта «Толмачево» поступила информация о наличии пассажира с признаками респираторной инфекции на борту воздушного судна, следующего рейсом «Санья-Новосибирск». Об этом сообщили в новосибирском Роспотребнадзоре, сотрудники которого незамедлительно после приземления поднялись на борт. Специалисты заподозрили коронавирус.

Больным пассажиром оказалась девочка 2016 года рождения, гражданка России. Она возвращался с родителями с отдыха в Китае. В ходе сбора эпиданамнеза установлено, что с 16 по 30 января семья находились на о. Хайнань КНР. родители с ребенком проживали в отеле.

-При осмотре медицинским работником, ребенку выставлен диагноз ОРВИ. Проведено анкетирование пассажиров. На борту проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Проведена бесконтактная термометрия пассажиров – других лиц с признаками инфекционного заболевания не выявлено. Ситуация находится на особом контроле управления, — сообщили в ведомстве.

Между тем, пробы, взятые у больного ребенка отправили на анализ в научный центр вирусологии «Вектор» в наукоград Кольцово, где разрабатывают лекарство от коронавируса.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», губернатор Андрей Травников приказал минимизировать проникновение коронавируса в Новосибирскую область и организовать в больницах специальные боксы.

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От редакции

Будет масштабная эпидемия?

Аноним, 30 января 2020 21:47
Если, не дай Бог, кто-то на борту был болен, то остальные уже являются носителями и уже разъехались по области...

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