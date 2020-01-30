Депутаты в норковых шубах вручили по батону хлеба блокадникам Ленинграда в Крыму

В Керчи сейчас живут 11 человек, которые пережили блокаду. Их поздравить с прорывом кольца приехали глава города и депутаты разных уровней.

В Керчи чиновники поздравили блокадников хлебом

Керченские чиновники поздравили ветеранов-блокадников с годовщиной снятие блокады Ленинграда батонами хлеба и медалями. В городе сейчас живут 11 человек, которые пережили блокаду. Об этом сообщила пресс-служба Керченского городского совета.

«Всего 11 человек, переживших блокаду Ленинграда, проживают сегодня в Керчи…Нина Ивановна Романчева осталась в живых из семьи только одна. Все ее родственники погибли в осажденном Ленинграде. Михаил ФедотовичКольченко, который уже отпраздновал в прошлом году свой столетний юбилей, будучи танкистом, воевал за Ленинград. Он награжден медалью «За оборону Ленинграда», — отметили в пресс-службе.

Медали и символический хлеб ветеранам вручали глава муниципального образования городской округ Керчь Мая Хужина, зампредседателя Керченского горсовета Лариса Щербула, депутат Госсовета Крыма Ирина Черненко, депутаты Керченского горсовета, по одномандатным мажоритарным округам 6 и 11 Вадим Кутузов и Роман Спесивцев.

Большинство депутатш пришли к блокадникам в мехах.