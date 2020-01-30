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СК: отец избивал оставленных в аэропорту Шереметьево малолетних сыновей

21:45 30.01.2020 Фото: Стоп-кадр с видео РЕН-ТВ
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за истязания. Кроме того, следователи подозревают в халатности ответственных лиц из системы профилактике. Так как семья была известна в Комсомольске-на-Амуре как неблагополучная.

СК: отец избивал оставленных в аэропорту Шереметьево малолетних сыновей
Отец бросил детей в Шереметьево

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который оставил детей в аэропорту Шереметьево, по подозрению в причинении побоев членам своей семьи. Об этом 30 января сообщили в главке Следственного комитета России.

26 января 2020 года из средств массовой информации стало известно, что в аэропорту Шереметьево Москвы мужчина оставил в опасности своих детей. По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте расследуется уголовное дело.

-Правоохранительными органами получена информация о том, что данный мужчина, находясь по месту жительства в Комсомольске-на-Амуре, причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев. По данному факту следственными органами СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание), — рассказали в СК.

Также установлено, что ранее данная семья попадала в поле зрения органов системы профилактики города Комсомольска-на-Амуре, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

По данному факту следственными органами СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе которого будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики в части своевременности и полноты принимаемых мер по защите прав несовершеннолетних.

В рамках расследования обоих уголовных дел будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступлений.

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