Мишустин раскритиковал правительство за неисполнине поручений Путина

Также глава правительства заявил, что его заместители будут нести персональную ответственность за подчиненные им ведомства и указал на отсутствие отнлайн-статистики выполнения поручений президента.

Мишустин раскритиковал работу правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента. Об этом в четверг, 30 января, сообщили на сайте кабинета министров.

«По некоторым [поручениям] сроки не всегда обоснованно переносятся, причем неоднократно», — отметил премьер.

Он также указал на отсутствие онлайн-статистики, которая позволит вице-премьерам и другим руководителям в реальном времени следить, «как обстоят дела по этим поручениям».

Также глава правительства заявил, что его заместители будут нести персональную ответственность за подчиненные им ведомства.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост премьер-министра. До этого его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Впервые в истории не было ни одного голоса против. Предыдущее правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку после анонсированных 15 января главой государства изменений в Конституции России.