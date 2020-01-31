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Магическая дата 02.02.2020 выпадает раз в тысячелетие: как изменить свою судьбу в этот день, рассказывают нумерологи

20:33 31.01.2020 Фото: pixabay.com
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Мужчинам и женщинам 02.02.2020 откроются невероятные возможности воплощать мечты в реальность. Но именно женская энергия возрастет в разы. Если вы правильно воспользуетесь датой-палиндромом 02.02.2020, то убедитесь в том, что чудеса реальны.

Магическая дата 02.02.2020 выпадает раз в тысячелетие: как изменить свою судьбу в этот день, рассказывают нумерологи
Февраль 2020 года будет насыщен энергией Юпитера

2 февраля 2020 года всех нас ждет уникальный день. 02.02.2020 — дата, подобная комбинация чисел которой может выпасть раз в тысячелетие. Нумерологи объяснили магию даты-палиндром 02.02.2020. Детальнее об этом — далее в статье.
В ближайшее воскресенье, которое выпадает на 2 февраля 2020 года, каждый из нас имеет шанс улучшить свою жизнь. Нумерологи и эзотерики считают, что для женщин 02.02.2020 — дата, когда нужно максимально сконцентрироваться на своих желаниях, планах и мечтах.

2 февраля 2020 года будет насыщено энергией Юпитера. Мужчинам и женщинам 02.02.2020 откроются невероятные возможности воплощать мечты в реальность. Но именно женская энергия возрастет в разы. Если вы правильно воспользуетесь датой-палиндромом 02.02.2020, то убедитесь в том, что чудеса реальны.

Если до этого вас одолевала лень, безразличие и апатия, то после 2 февраля 2020 все изменится. Долгое время царила мужская энергетика, но теперь все поменяется в пользу женской. С 02.02.2020 миром начнут править женщины.

02.02.2020: что нужно делать в этот день?

2 февраля 2020 года прежде всего нужно загадывать желания, мечтать, визуализировать и детализировать. Представьте себе, что все, о чем желаете — уже сбылось. Погружайтесь в свою мечту так, вроде уже держите в руках свою «птицу счастья». Представляйте, какие эмоции у вас вызывает ситуация, в которой мечта сбылась. Старайтесь в мыслях детально рассмотреть, ощутить и потрогать желанное. Искренне радуйтесь всему.

02.02.2020 нужно обязательно простить своих обидчиков, отпустить все, что грызет вашу душу, освободить голову от негативных мыслей. Не смотрите, не слушайте и не читайте плохие новости. Максимально окружите себя доброй и светлой атмосферой.

02.02.2020 нумерологи советуют отпустить из жизни все и всех, что доставляет вам негатив и хлопоты. В этот день нужно также попрощаться с людьми, которые вытягивают из вас жизненную энергию. Также 2 февраля 2020 — идеальная дата, чтобы разорвать тревожные отношения и начать жизнь с чистого листа.

02.02.2020: что нельзя делать в дату-палиндром 2 февраля?

Эзотерики предостерегают, что 02.02.2020 нельзя ни в коем случае завидовать, ругаться и соперничать. Не ставьте себя выше других, не демонстрируйте свое превосходство.

Помните, день 02.02.2020 может поменять всю вашу дальнейшую судьбу! От вас и ваших мыслей зависит многое!

Источник: hochu.ua

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От редакции

Будете загадывать желание в этот день?

Аноним, 31 января 2020 04:12
ДаНВР:
Аноним, 31 января 2020 04:43
Да
Аноним, 31 января 2020 05:29
НВР:
да
Аноним, 31 января 2020 07:05
НВР:
Добрый
Имболх, 31 января 2020 10:28
У меня днюха в этот день.. По-любому загадаю..))
Ser., 31 января 2020 12:23
Повезло однако !:)))
Аноним, 31 января 2020 13:21
НВР:
БУДУ по отношению к детям
Аноним, 31 января 2020 14:12
НВР:
Да, обязательно!!!
Я родилась в этот день!!!
Аноним, 31 января 2020 14:47
НВР:
обязательно
Аноним, 31 января 2020 14:54
НВР:
Обязательно! Верю в чудеса!
Елена, 31 января 2020 14:57
Да буду
аноним, 31 января 2020 16:32
Только в 21 веке уже было пять зеркальных дат, эта будет шестой.(10.02.2001, 20.02.2002, 11.02.2011, 01.02.2010, 21.02.2012 ) А вы говорите раз в тысячелетие.
Аноним, 31 января 2020 17:21
НВР:
Конечно
Аноним, 31 января 2020 18:18
НВР:
да в полночь все сбудится напрегите мозг все в ваших руках
Аноним, 31 января 2020 19:53
НВР:
Да!!!!☀
Аноним, 31 января 2020 20:50
НВР:
Да, конечно буду
Аноним, 31 января 2020 21:06
НВР:
Да.буду
Аноним, 31 января 2020 21:10
НВР:
Буду!!!
Аноним, 31 января 2020 21:29
НВР:
Da
Аноним, 31 января 2020 22:09
НВР:
Да буду,на внучку
Аноним, 31 января 2020 22:18
НАР:да
Аноним, 31 января 2020 22:27
НВР:
Вообще-то "простить своих обидчиков, отпустить все, что грызет вашу душу, освободить голову от негативных мыслей. Не смотрите, не слушайте и не читайте плохие новости. Максимально окружите себя доброй и светлой атмосферой." - это совет на каждый день )
Айс, 31 января 2020 22:31
Бред
Аноним, 31 января 2020 23:09
Да хочу пожелать всем добра и да сбудутся все ваши мечты
Аноним, 31 января 2020 23:24
Думайте о хорошем всё будет хорошо.

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