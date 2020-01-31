К нам приближается астероид группы Апполон: Земля будет в опасности в середине февраля 2020 года

Этот астероид был открыт 23 октября 1995 года, ученые присвоили ему номер 163373 (2002 PZ39). Скорость объекта при приближении составит 57 тысяч километров в час. В связи с тем, что траектория движения астероида пересекает орбиту Земли, он потенциально опасен для нее.

Локальный ущерб при столкновении могут нанести метеориты размером от 25 метров до одного километра

В середине февраля возле Земли пролетит астероид диаметром от 440 до 990 метров, относящийся к группе «Аполлонов». Близость к нашей планете такого космического тела представляет определенную опасность.

Этот астероид был открыт 23 октября 1995 года, ученые присвоили ему номер 163373 (2002 PZ39). От Земли он будет в 5,8 миллионах километрах, для сравнения, расстояние от нас до Луны в 15 раз меньше.

По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), скорость объекта при приближении составит 57 тысяч километров в час. В связи с тем, что траектория движения астероида пересекает орбиту Земли, он потенциально опасен для нее.

Известно, что локальный ущерб при столкновении могут нанести метеориты размером от 25 метров до одного километра. Если их диаметр будет больше одного километра, произойдет глобальная катастрофа. Считается, что больше шансов «врезаться» в Землю у небольших космических тел, относящихся к потенциально опасным.

Кстати, объект 163373 совершает оборот вокруг Солнца за 650 земных дней — с максимальным удалением от него на 340 миллионов километров, и приближением максимум на 100 миллионов километров. Следующая близость объекта к нашей планете возможна через 55 лет. В нынешний «прилет» астероида при возникновении риска его столкновения с Землей будут предприняты меры по отклонению PZ39 от курса. Ученые будут следить за его траекторией, как до этого отслеживался «путь» других астероидов.

Так, огромный астероид приближался к Земле в прошлом году. 2006 QQ23 пролетал мимо нашей планеты 10 августа. По размерам его можно было сравнить с небоскребом, а его скорость составляла около 16,8 тысячи километров в час. За несколько месяцев до этого, в мае 2019 года над Землей пролетал двойной астероид — основное тело и его спутник — также потенциально опасный.

Кроме того, к нашей планете летит астероид Апофис размером в три с половиной футбольных поля, обнаруженный в 2004 году. Первоначально считалось, что он может столкнуться с Землей в 2029 году, но позже ученые исключили такую угрозу. И все же вероятно, что Апофис долетит до нашей планеты в 2068 году, и это представляет опасность.

Источник: РГ