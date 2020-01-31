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Здоровье / Общество

Из женщины достали забытую врачами струну длиной 40 см на Кубани

16:41 31.01.2020 Фото: pixabay.com
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28-летняя пациентка обратилась в Городскую клиническую больницу № 3 Краснодара с жалобами на боли в левой паховой области. В организме женщины «было выявлено нефиксированное металлическое инородное тело. Тонкий стальной жгут двигался в сосуде женщины и почти дошел до сердца, однако хирурги вовремя его извлекли.

Из женщины достали забытую врачами струну длиной 40 см на Кубани
В организме женщины «было выявлено нефиксированное металлическое инородное тело

На Кубани врачи извлекли из 28-летней пациентки 40-сантиметровую стальную струну, забытую другими медиками во время предыдущей операции. Тонкий стальной жгут двигался в сосуде женщины и почти дошел до сердца, однако хирурги вовремя его извлекли.
О произошедшем инциденте сообщили в Минздраве Краснодарского края.

28-летняя пациентка обратилась в Городскую клиническую больницу № 3 Краснодара с жалобами на боли в левой паховой области. Для того чтобы поставить диагноз, женщине выполнили ультразвуковое дуплексное сканирование вен системы нижней полой вены, эхокардиографию сердца, а также рентген-контрастную КТ-ангиографию. Полученные результаты удивили врачей — в организме женщины «было выявлено нефиксированное металлическое инородное тело, начинающееся от бедренной вены и продолжающееся до полости правого предсердия». Другими словами, металлическая струна проходила внутри сосуда через весь организм и почти достигала сердца.

Как пояснили врачи Городской клинической больницы № 3, стальной жгут мог попасть в тело пациентки, предположительно, во время предыдущей операции.

— Современное оборудование, поставленное в рамках нацпроекта «Здравоохранение» позволило выявить точную локализацию и распространение инородного тела, учитывая его постоянное движение с током крови, и тем самым выполнить данное вмешательство с минимальной инвазией, — сообщили в Минздраве Краснодарского края.

В итоге операции, стальную струну удалось все-таки вытащить из тела пациентки. Длина этого жгута, по словам врачей, составила более 40 сантиметров. Сама женщина после хирургического вмешательства чувствует себя хорошо и ее здоровью больше ничего не угрожает.

Источник: РГ

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