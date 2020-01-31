Древнейший неопознанный объект длинной 38 км найден на дне Атлантического океана

Размер зигзагообразного объекта огромен и составляет около 225 км на 136 км. Примечательно, что все линии в зигзагообразном сооружении одинакового размера.

В рамках проекта «НЛО и секретные оперативные базы в Антарктиде» специалисты обнаружили на дне Атлантического океана нечто необычное

В рамках проекта «НЛО и секретные оперативные базы в Антарктиде» специалисты обнаружили на дне Атлантического океана нечто необычное.

При приближении к подводному сооружению, он выглядит как гигантский мост длиной около 38 км, построенный в древние времена. И область вокруг моста выглядит очень странно, как будто под мостом есть вход.

Специалисты предполагают, что дороги, которые соединенные с мостом, идут к подводной базе и к зигзагообразному сооружению.

Размер зигзагообразного объекта огромен и составляет около 225 км на 136 км. Примечательно, что все линии в зигзагообразном сооружении одинакового размера.

Координаты объектов:

Мост: 43°47’18.02″S 1° 9’6, сообщает therussiantimes.com.08″W

Зигзагообразное сооружение: 51°56’5.50″S 5°33’2.62″W

Возможная база: 42°25’28.66″S 0°27’1.34″W

Источник: therussiantimes.com