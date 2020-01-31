Заработать на покупке квартиры для перепродажи выгоднее всего в Санкт-Петербурге, Казане и в городе Сочи

Несколько лет назад сделка по перепродаже квартиры, купленной на этапе «котлована», могла принести прибыль до 80%. Сейчас с изменением законодательства и вводом эскроу-счетов доход от таких сделок стал меньше, но на них по-прежнему можно заработать. Главное — знать, что и где покупать.

Цена квадратного метра в разных регионах разная

Несколько лет назад сделка по перепродаже квартиры, купленной на этапе «котлована», могла принести прибыль до 80%. Такая схема была очень распространенной у инвесторов. Сейчас с изменением законодательства и вводом эскроу-счетов доход от таких сделок стал меньше, но на них по-прежнему можно заработать. Главное — знать, что и где покупать.

В каких регионах покупка жилья в новостройках будет выгодной, узнали у экспертов.

От Питера до Казани



По словам генерального директора агентства недвижимости Марины Некрасовой, самые перспективные с точки зрения инвестиций российские города — это Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Цены на жилье в них ниже, чем в Москве, а выбор квартир приличный.

«Санкт-Петербург динамично развивается, и рынок недвижимости Северной столицы за последние годы вырос с точки зрения нового строительства. В городе много ликвидных предложений, как в сегменте строящегося жилья, так и на вторичном рынке. При этом линейка очень обширная: различный ценовой диапазон, районы, метраж, тип жилья (студии, квартиры и т. д.). Цены в Санкт-Петербурге ниже московских, поэтому если бюджета не хватает на покупку инвестиционного жилья в столице, то в Питере это вполне возможно», — объясняет эксперт.

Что касается Сочи, привлекательность олимпийской столицы выделяет и генеральный директор агентства недвижимости Татьяна Бурлаковская. По ее словам, наиболее перспективные районы — Красная поляна и Олимпийский парк. «Это подтверждается высоким спросом со стороны покупателей из других регионов. По нашей статистике, каждая вторая покупка жилья в Сочи приходится на жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Жители Урала и Сибири тоже отличаются активностью. Сочинский рынок привлекает жителей мегаполисов высококлассными проектами, активно выходящими на рынок, и доступной по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом ценой», — говорит Бурлаковская.

А по словам главного аналитика банка из топ-10 Владимира Лящука, Краснодарский край вообще привлекателен для инвестиций в недвижимость. В этом регионе цены на новостройки выглядят недооцененными относительно доходов населения и цен на вторичном рынке. По данным эксперта, низкие цены (относительно доходов населения) на первичную недвижимость в Воронеже — здесь возможен рост цен на новостройки. «Привлекательно выглядит Свердловская область — на фоне высокого спроса на новостройки. Это способствует росту цен», — указывает Лящук.

«Третье место в моем рейтинге по привлекательности и перспективности занимает Казань. За последние двадцать лет столица Татарстана серьезно преобразилась и продолжает развиваться. Здесь большой выбор жилых объектов с самыми разными характеристиками», — рассказывает Марина Некрасова.

В свою очередь профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Елена Иванкина рекомендует обращать внимание на жилье в регионах, где высокие темпы роста цен на квартиры, а стоимость жилья заметно ниже, чем в Москве. «Например, по данным Домофонда, за последние пять лет в столице цены выросли на 9% (от 194 тысяч рублей до 212 тысяч рублей за квадратный метр), а в Сочи — на 41% (от 86 тысяч рублей до 121 тысяч рублей). Если финансовых ресурсов не хватает на покупку квартиры в Москве, можно использовать их на приобретение квартиры в Сочи, Геленджике, Санкт-Петербурге — везде, где цены ниже московских, а темпы их роста выше», — подчеркивает эксперт.

«Я бы все-таки рекомендовала не списывать со счетов столичный рынок недвижимости, особенно сейчас, когда появилась Новая Москва, где улучшается транспортная доступность районов, развивается инфраструктура», — добавляет Некрасова.

А что насчет рисков?

Инвестиции в любой финансовый инструмент имеют свои подводные камни. И вложения в новостройки не исключение. Во-первых, операции с недвижимостью — это всегда долгосрочная и часто низколиквидная история. Квартира может продаваться неопределенное время, от нескольких месяцев до нескольких лет. Плюс, никто не застрахован, что рядом с привлекательным и перспективным районом вдруг появится мусоросжигательный завод.

«Можно не угадать изменения в динамике роста цен, можно ошибиться со временем экспозиции квартиры на рынке и, соответственно, не получить ожидаемую прибыль. Такие операции подходят инвесторам с большими денежными средствами, при совершении многих операций и при высоком уровне авантюризма», — отмечает Елена Иванкина.

«В каждом регионе одни и те же риски с покупкой жилья на первичном рынке: недобросовестный застройщик и, как следствие, превращение проекта в долгострой, ошибка в выборе лота, слишком поздний вход в проект, когда потенциал роста стоимости уже близок к минимуму», — перечисляет Татьяна Бурлаковская.

Источник: АиФ