20 тысяч автомобилей угнано в России за 2019 год

В прошлом году жертвами угонщиков чаще всего становились владельцы российских, корейских и японских автомобилей.

Российские авто угоняют часто

В 2019 году в России произошло около 20 тысяч угонов автомобилей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные МВД России.

Как уточнили в ведомстве, число автоугонов за год уменьшилось на 14 %. Согласно статистике, пик совершения подобных преступлений приходится на октябрь, летом активность угонщиков, как правило, снижается.

В ночное время автомобили обычно похищались с неохраняемых стоянок на придомовых территориях, днем – с парковок у торговых центров.

В прошлом году жертвами угонщиков чаще всего становились владельцы российских, корейских и японских автомобилей.

Источник: АиФ