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Общество / Стиль жизни

20 тысяч автомобилей угнано в России за 2019 год

00:37 31.01.2020 Фото: pixabay.com
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В прошлом году жертвами угонщиков чаще всего становились владельцы российских, корейских и японских автомобилей.

20 тысяч автомобилей угнано в России за 2019 год
Российские авто угоняют часто

В 2019 году в России произошло около 20 тысяч угонов автомобилей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные МВД России.

Как уточнили в ведомстве, число автоугонов за год уменьшилось на 14 %. Согласно статистике, пик совершения подобных преступлений приходится на октябрь, летом активность угонщиков, как правило, снижается.

В ночное время автомобили обычно похищались с неохраняемых стоянок на придомовых территориях, днем – с парковок у торговых центров.

В прошлом году жертвами угонщиков чаще всего становились владельцы российских, корейских и японских автомобилей.

Источник: АиФ

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