Какие седаны наиболее подготовлены к российским дорогам с ямами?

При адаптации моделей под российский конвейер инженеры стараются модернизировать их шасси под реалии российской жизни. И это неспроста.

Не все седаны хорошо справляются с российскими дорогами

Частые оттепели разрушают дороги. Асфальтовое покрытие крошится, и образуются большие ямы, грозящие повреждениями подвески и колес. Какие же бестселлеры российского рынка подготовлены к встрече с ними лучше всего?

Насколько хорошо популярные на нашем рынке седаны справляются с этими дорожными бедами?

Когда-то автомобили «Жигули» славились своей непробиваемой подвеской. При проектировании автомобилей отечественные инженеры специально подбирали настройки шасси таким образом, чтобы машина могла брать суровые ямы в нашем российском асфальте. Этот же принцип стал применяться и некоторыми иностранными производителями. При адаптации моделей под российский конвейер инженеры стараются модернизировать их шасси под реалии российской жизни. И это неспроста.



Частая смена температур и ее переходы через ноль градусов уничтожают дороги не хуже груженных гравием самосвалов и 12-тонных фур. Образуются трещины, которые рвут твердое покрытие магистралей с последующим образованием ям свыше 5 см. При наезде на них у обычных легковушек повреждаются амортизаторы и сайлентблоки, а также разбиваются опорные подшипники в подвеске. Проехать по таким попорченным оттепелями дорогам могут лишь машины с длинными ходами подвески и с высоким клиренсом.

Корейская парочка

Самые продаваемые в России однотипные по конструкции автомобили KIA Rio и Hyundai Solaris не всегда радуют энергоемкостью подвески. Еще при разработке первого поколения этих моделей инженеры встали перед дилеммой, как обеспечить большой объем багажника при сравнительно небольших размерах кузова. В итоге ходы стоек были сокращены, а чтобы не допускать лишних пробоев, были поставлены жесткие амортизаторы. В итоге на свет родились автомобили с жесткими, почти спортивными подвесками.

В штатных режимах они справлялись с нагрузкой неплохо, однако при активной езде подбрасывали сюрпризы. На первых Solaris мог развиваться занос задней оси при ярко выраженной недостаточной поворачиваемости машины. Пришлось инженерам дорабатывать шасси уже в процессе производства, но полностью победить не удалось. Машины и во втором поколении остались жесткими. В общем, пробить колесо на корейцах проще простого.

Рабочий ход подвески — 115 мм

Клиренс автомобиля — 160 мм

Жесткий чех

Skoda Rapid обладает самым высоким клиренсом среди седанов. Однако ход подвески у машины маленький. Поэтому благодаря хорошей геометрической проходимости автомобиль может преодолевать высокие кочки на бездорожье, но вот на асфальтовых дырах лифтбек откровенно пасует. В загородных поездках в межсезонье и теплой зимой нужно готовиться к возможным проблемам с колесами. В итоге на сравнительно небольшой яме с острыми краями можно посадить на покрышках грыжу или даже погнуть диск.

Для Skoda все это не редкость. Поэтому в багажнике необходимо иметь полноценное запасное колесо.

Рабочий ход подвески — 125 мм

Клиренс автомобиля — 170 мм

Практичный немец

Брат-близнец Skoda Rapid — Volkswagen Polo-седан — обладает гораздо более практичной подвеской. Он проектировался как универсальное транспортное средство для больших городов и глубинки, поэтому наравне с неплохой управляемостью и высокой плавностью хода эта машина имеет гораздо больший ход подвески, чем Rapid. Правда, на хорошей и гладкой дороге автомобиль ведет себя заметно хуже чешского аналога. У Polo-седан страдает стабильность. Зато на плохой дороге пробоев колес у него меньше, чем у Skoda Rapid.

Рабочий ход подвески — 145 мм

Клиренс автомобиля — 163 мм

Жигулевское наследие

По традиции подвесками, малочувствительными к пробоям, оснащает свои машины АвтоВАЗ. Почти все легковые машины из Тольятти неплохо справляются с ямами в асфальте. Однако самым доступным среди них является седан Granta. Этот автомобиль способен проехать несколько сотен километров по очень плохой дороге без риска повреждения резины. А благодаря неплохому клиренсу машина еще и отменно справляется с бездорожьем.

Правда, из-за мягкой подвески страдает плавность хода. Удары снизу сбивают Granta с траектории, и она плавает по полосе. В поворотах машина валится на бок, а потом отскакивает в противоположную сторону. Но за неприхотливость и за энергоемкость подвески ей прощаются многие недостатки.

Рабочий ход — 173 мм

Клиренс автомобиля — 160 мм

Французский лидер

Лидером по сбалансированности потребительских свойств можно считать Renault Logan. Подвеска у него хоть и валкая, но зато она безболезненно проглатывает дорожные ямы и неровности. Управляемость машины тоже относительно неплохая, как и ее плавность хода. Однако на скоростях выше 110 км/ч из-за больших ходов подвески машина теряет стабильность и «плавает» по полосе. Поэтому быстро ездить на Logan неинтересно. Зато в межсезонье на нем не страшно отправляться в дальнюю дорогу. Пробои и повреждения колес на Logan случаются крайне редко.

Рабочий ход — 153 мм

Клиренс автомобиля — 160 мм

Источник: АиФ