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Как горячие пирожки: «Буханку» и «Патриот» от УАЗ расхватывают в Азии

11:49 31.01.2020 Фото: Пресс-служба УАЗа
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По итогам прошлого года УАЗ увеличил поставки своих автомобилей на 29% по сравнению с 2018-м годом.

Как горячие пирожки: Буханку и Патриот от УАЗ расхватывают в Азии
Продукция УАЗа пользуется спросом

Ульяновский автомобильный завод рассказал об экспортных успехах в 2019 году. Российская марка показывает ударные темпы роста продаж за границей.

По итогам прошлого года УАЗ увеличил поставки своих автомобилей на 29% по сравнению с 2018-м годом. Как отмечают в пресс-службе компании, результаты продаж демонстрируют растущий интерес к ульяновской продукции. Прежде всего этого удалось добиться за счет расширения модельного ряда на существующих рынках сбыта и географии реализации.
Самыми популярными рынками для УАЗа традиционно остаются Беларусь и Казахстан. На последнем рынке в прошлом году марка запустила отверточную сборку своих машин. В целом страны СНГ и ближнего зарубежья продемонстрировали 20% роста.

Однако наибольший объём экспорта УАЗов пришелся на страны дальнего зарубежья, он увеличился на 73% (в 1,7 раза).

Азиатский регион показал двукратный рост. Значительно увеличились продажи автомобилей УАЗ в Монголии. Помимо «Буханки» и «Хантера» в эту страну начали отправлять «Патриот», «Пикап» и грузовичок «Профи». Марка стабилизировала поставки машин в Лаос, а в Мьянме также дебютировал «Профи».

В странах ЕС объем продаж стал выше на 67%. В Европе бестселлером ульяновской продукции является коммерческая модель «Буханка». Кроме того, в прошлом году УАЗ расширил свое зарубежное присутствие за счет открытия шоу-румов в Македонии, Польше, Румынии, Сербии и Эстонии.
В Южной Америке и Кубе рост составил 37%. Если в Чили после сертификации начались продажи «Хантера», то для Кубы прорабатывается вопрос о досборке УАЗов на территории республики.

Ближний Восток показал сразу четырехкратное увеличением объемов экспорта. Рынок отметился интересом исключительно к новым моделям — «Патриоту», «Пикапу» и «Профи». Экспортное расширение в этом регионе случилось благодаря Ираку.

Стоит отметить, что общий объем экспортных продаж УАЗа в 2019 году достиг 5720 машин. На дальнее зарубежье пришлось 1230 автомобилей (712 штук в 2018-м). На СНГ и ближнее зарубежье — 4490 автомобилей (3730 штук в 2018-м).

В то же время за 11 месяцев 2019 года Ульяновский автозавод реализовал в России 33 987 автомобилей — это на 5% меньше результата за аналогичный период 2018-го.

Источник: РГ

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