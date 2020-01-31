31.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Недвижимость / Общество

Квадрокоптеры будут разыскивать самострой в Москве

11:52 31.01.2020 Фото: pixabay.com
0

Ведь штрафы за самовольное строительство исчисляются исходя из кадастровой стоимости земельного участка и составляют в среднем 3,3 миллиона рублей.

Квадрокоптеры будут разыскивать самострой в Москве
Квадрокоптеры бросят на борьбу с самостроем

Столичная Госинспекция по недвижимости в 2020 году до 90% самовольного строительства будет выявлять при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
По его словам, в настоящее время в ведомстве пять квадрокоптеров, однако уже в этом году их количество увеличат на двадцать единиц.

Заммэра заявил, что камеры на беспилотниках смогут распознавать объекты самовольного строительства и иные правонарушения. Он напомнил, что с прошлого года был создан единый центр по выявлению и сносу объектов самостроя, что повысило оперативности освобождения городских территорий от незаконных построек.

Как отметил начальник госинcпекции по недвижимости Владислав Овчинский, возводить самострой стало экономически невыгодно. Ведь штрафы за самовольное строительство исчисляются исходя из кадастровой стоимости земельного участка и составляют в среднем 3,3 миллиона рублей.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Удобно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПосмотри в права: оштрафовали за отсутствие линз на 5000 руб. после коррекции зрения девушку сотрудники ГИБДД под Бердском
12:15 31-01-2020
Посмотри в права: оштрафовали за отсутствие линз на 5000 руб. после коррекции зрения девушку сотрудники ГИБДД под Бердском
От рака толстой кишки защищает средиземноморская диета
12:11 31-01-2020
От рака толстой кишки защищает средиземноморская диета
Деменция: какие продукты защищают головной мозг от возрастной деградации
12:08 31-01-2020
Деменция: какие продукты защищают головной мозг от возрастной деградации
Тянет на соленое: много ли я ем соли?
12:03 31-01-2020
Тянет на соленое: много ли я ем соли?
Зарезал бизнесмена и искромсал его родных 19-летний киллер из-за Toyota Land Cruiser 200 в Новосибирске
12:00 31-01-2020
Зарезал бизнесмена и искромсал его родных 19-летний киллер из-за Toyota Land Cruiser 200 в Новосибирске
Гайку обнаружили врачи в лекарстве "Бакцефорт" в Перми
11:59 31-01-2020
Гайку обнаружили врачи в лекарстве
Солнечный телескоп NSF: самые близкие фото Солнца
11:57 31-01-2020
Солнечный телескоп NSF: самые близкие фото Солнца
Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств проиндексируют на 3% ряд выплат
11:54 31-01-2020
Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств проиндексируют на 3% ряд выплат
Квадрокоптеры будут разыскивать самострой в Москве
11:52 31-01-2020
Квадрокоптеры будут разыскивать самострой в Москве
За отсутствие места в детском саду хотят платить пособия
11:51 31-01-2020
За отсутствие места в детском саду хотят платить пособия