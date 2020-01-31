За отсутствие места в детском саду хотят платить пособия

Предлагается вместо детсада давать пособие

В Госдуме предложили ввести компенсацию для родителей, чьим детям не было предоставлено место место детском саду из-за нехватки мест. 30 января группа депутатов от «Справедливой России» внесла на рассмотрение нижней палаты парламента соответствующий законопроект.

«Так, устанавливается, что родители либо законные представители детей в возрасте от полутора до трех лет, поставленных на учет в уполномоченном органе исполнительной власти для предоставления им места в дошкольной образовательной организации, но не получившие такого места по причине отсутствия в дошкольной образовательной организации свободных мест, имеют право на получение компенсации, выплачиваемой из средств федерального бюджета в размере не менее прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте Российской Федерации, в котором ребенок поставлен на учет на получение места в дошкольной образовательной организации», — говорится в пояснительной записке к документу. На 1 января прошлого года в России не могли получить место в садике более 200 тысяч детей.

Авторы инициативы особо подчеркивают, что введение дополнительных компенсационных выплат станет стимулом к появлению в семьях по несколько детей. Накануне Росстат обнародовал предварительные данные по численности населения России. Из них следует, что россиян за прошлый год стало меньше на 35,6 тысячи человек. «Миграционный прирост в 2019 году компенсировал естественную убыль примерно на 90 процентов, однако ожидается, что она будет нарастать», — говорят в Росстате.

Так, естественная убыль населения отмечена во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского. Миграционный прирост населения смог перекрыть естественную убыль населения в 4 округах — Центральном, Северо-Западном, Южном и Уральском.

По общему приросту населения, несомненно, лидирует Москва и Московская область — 88 и 77 тысяч человек, по естественному приросту — республики Дагестан и Чеченская — 31 и 22 тысячи человек. За счет приезжих прирастают 13 регионов, среди которых Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Калининградская область, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Ставропольский край, г. Севастополь, Новосибирская область, Республика Татарстан, Томская область, Республика Крым, Белгородская область.

Источник: РГ