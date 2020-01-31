Солнечный телескоп NSF: самые близкие фото Солнца

Поверхность Солнца вблизи

В марте 1989 года астрономы могли наблюдать только как огромное облако электрически заряженных частиц и магнитных полей, разразившихся от солнца, в конечном итоге врезалось в магнитные поля Земли. Спутники на орбите замолчали, или, что еще хуже, потеряли контроль, поскольку частицы высокой энергии от «солнечной бури» взорвали их электронику. На Земле сильное магнитное поле заставило всю энергосистему канадской провинции Квебек отключиться на девять часов, замкнув людей в лифты, погрузив офисные башни в темноту и закрыв аэропорт.

Это было более трех десятилетий назад, и все же солнце — наша ближайшая звезда — остается таким же таинственным и хаотичным, как и прежде.

Однако, как показывают эти недавно обнародованные первые снимки , солнечный телескоп NSF Daniel K. Inouye собирается вступить в новую эру солнечной науки и углубить наше понимание Солнца и его воздействия на нашу планету.

Построенный Национальной солнечной обсерваторией NSF и управляемый AURA, солнечный телескоп Inouye сочетает в себе 13-футовое (4-метровое) зеркало — самое большое в мире для солнечного телескопа — с беспрецедентными условиями просмотра на саммите Халеакала в 10 000 футов на острове Гавайских островов Maui. Обладая самой большой апертурой среди солнечных телескопов, уникальным дизайном и современными приборами, солнечный телескоп Inouye впервые сможет выполнять самые сложные измерения Солнца.

Первые снимки с солнечного телескопа Inouye NSF показывают крупный план поверхности Солнца, который может предоставить важные детали для ученых. Активность на солнце, известная как космическая погода, может влиять на системы на Земле. Магнитные извержения на солнце могут повлиять на воздушное путешествие, нарушить спутниковую связь и привести к выходу из строя электрических сетей, вызывая длительные отключения электроэнергии и отключая такие технологии, как GPS.

Солнечный телескоп Inouye обеспечивает беспрецедентные крупные планы солнечной поверхности, но в конечном итоге он будет измерять солнечную корону — полное солнечное затмение не требуется. Ранее исследователям приходилось ждать полного солнечного затмения, чтобы заблокировать Солнце, чтобы изучить его внешнюю атмосферу, корону, где начинаются солнечные бури. Этот 4-метровый телескоп и пять передовых инструментов позволят нам наносить на карту поверхность Солнца и его атмосферные магнитные поля, особенно внутреннюю корону.

2020 год откроет нам путь к более ясному пониманию солнца. Потому что там все и начинается. Изменения в прогнозировании не произойдут в одночасье, но этот солнечный телескоп поможет создать банк знаний, который в конечном итоге будет информировать о прогнозе космической погоды на нашей планете. Эта многоплановая, межведомственная исследовательская инфраструктура позволит получить базовые знания о солнце, чтобы это произошло. По мере совершенствования технологии наземный солнечный телескоп Inouye также сможет модернизироваться, чтобы использовать все возможности. В настоящее время солнечные астрономы имеют этот новый инструмент, чтобы видеть нашу ближайшую звезду, если не с прекрасным зрением — самый четкий, самый подробный из всех.

Источник: nsfgov.home.blog