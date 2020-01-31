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Пенсионером хотят видеть 25% россиян Путина после 2024 года. 27% желают продолжения президентства

11:00 31.01.2020 Фото: kremlin.ru
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Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Пенсионером хотят видеть 25% россиян Путина после 2024 года. 27% желают продолжения президентства
Опрос провел Левада-Центр

Опрос проведен 23 – 29 января 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

В КАКОЙ РОЛИ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЕГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА В 2024 ГОДУ? (респондентам предлагалась карточка со списком ответов; они могли выбрать только один из предложенных вариантов или назвать свой; сумма в столбце может отклоняться от 100% на ± 2 из–за ошибки округления, что допускается)

Итоги опроса следующие: Президентом России Владимира Путина хотят видеть 27% опрошенных.

Президентом Союзного государства России и Беларуси — 4%,
Председателем Правительства РФ — 11%,
Лидером партии “Единая Россия” — 9%,
Официальным лидером нации и секретарем Совета Безопасности (как экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев) — 4%,
Главой крупной государственной корпорации — 1%,
Руководителем крупной международной организации (ООН, Международного олимпийского комитета и т.д.) — 4%,
Частным лицом, пенсионером* — 25%.
Другое — 3%,
Не хотел бы видеть его в публичной сфере — 7%,
Затрудняюсь ответить — 7%

* Позиция «пенсионером» называлась респондентами в рамках выбора позиции «другое», набрав 2% голосов. Мы укрупнили вариант ответа «частным лицом», включив туда тех, кто хотел бы видеть Владимира Путина после окончания его президентского срока в 2024 году «пенсионером».

АНО “Левада–Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: Левада Центр

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От редакции

На каком посту хотите видеть Путина после 2024 года?

Поросёнок Пётр, 31 января 2020 11:14
Как такой Великий человек будет простым пенсионером? Вы с ума сошли? Это немыслимо!
Конечно же мы, все граждане Великой России, хотим видеть нашего любимого Владимира Владимировича Путина на пожизненной должности российского Елбасы. Как сказал один, не менее великий человек, есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России!

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