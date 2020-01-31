Пенсионером хотят видеть 25% россиян Путина после 2024 года. 27% желают продолжения президентства

Опрос провел Левада-Центр

Опрос проведен 23 – 29 января 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

В КАКОЙ РОЛИ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЕГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА В 2024 ГОДУ? (респондентам предлагалась карточка со списком ответов; они могли выбрать только один из предложенных вариантов или назвать свой; сумма в столбце может отклоняться от 100% на ± 2 из–за ошибки округления, что допускается)

Итоги опроса следующие: Президентом России Владимира Путина хотят видеть 27% опрошенных.



Президентом Союзного государства России и Беларуси — 4%,Председателем Правительства РФ — 11%,Лидером партии “Единая Россия” — 9%,Официальным лидером нации и секретарем Совета Безопасности (как экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев) — 4%,Главой крупной государственной корпорации — 1%,Руководителем крупной международной организации (ООН, Международного олимпийского комитета и т.д.) — 4%,Частным лицом, пенсионером* — 25%.Другое — 3%,Не хотел бы видеть его в публичной сфере — 7%,Затрудняюсь ответить — 7%

* Позиция «пенсионером» называлась респондентами в рамках выбора позиции «другое», набрав 2% голосов. Мы укрупнили вариант ответа «частным лицом», включив туда тех, кто хотел бы видеть Владимира Путина после окончания его президентского срока в 2024 году «пенсионером».

АНО “Левада–Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: Левада Центр