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Гайку обнаружили врачи в лекарстве «Бакцефорт» в Перми

11:59 31.01.2020 Фото: pixabay.com
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После инцидента ведомство приняло решение изъять из обращения данную серию препарата.

Гайку обнаружили врачи в лекарстве Бакцефорт в Перми
В одном из лекарственных препаратов обнаружили посторонний предмет- гайку

Росздравнадзор по Пермскому краю принял решение изъять из обращения серию препаратов после того, как в одной из упаковок был обнаружен посторонний предмет, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в городской клинической больнице № 2 имени Ф. Х. Граля. Во время приготовления раствора лекарства «Бакцефорт» медики обнаружили во флаконе стальную гайку. После инцидента ведомство приняло решение изъять из обращения данную серию препарата.

Препарат «Бакцефорт» — антибиотик широкого спектра действия, предназначенный для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Он выпускается в виде порошка и требует специального приготовления перед применением.

Источник: РГ

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