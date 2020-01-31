Как возместить ущерб, если автомобиль попал в дорожную яму? Если у вас нет КАСКО

В данном материале рассматривается порядок возмещения ущерба, если ваш автомобиль не застрахован по каско либо причинение ущерба из-за повреждения дорожного полотна не является страховым случаем по каско и если в результате ДТП пострадало только имущество

Дорожная яма является одним из видов повреждений дорожного полотна. Независимо от того, из-за какого вида повреждения дорожного полотна вашему автомобилю был причинен ущерб, вы вправе потребовать возмещения этого ущерба, если дорожное покрытие не соответствует требованиям ГОСТа (п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017).

Справка. Виды повреждений

Выделяют, в частности, следующие виды повреждений дорожного покрытия (Требования, утв. Постановлением Правительства Москвы от 16.12.2014 N 762-ПП):



выбоины (ямы) — локальные нарушения целостности поверхности покрытия в виде углублений различной формы с резко очерченными краями глубиной более 3 см;проломы — разрушения дорожной одежды на всю толщину, растрескивание покрытия на отдельные блоки с просадкой их части в результате резкого снижения прочности земляного полотна, недостаточной прочности дорожной одежды, воздействия ненормативной нагрузки;просадки — деформации дорожной одежды в виде плавной впадины без образования трещин как результат деформаций уплотнения грунтов земляного полотна и материалов конструктивных слоев дорожной одежды;пучины — образование бугров на проезжей части, вызванное накоплением влаги и последующим промерзанием земляного полотна;сдвиги — неровности, вызванные смещением материала покрытия в местах торможения транспорта (перекрестки, остановки);волны и гребенки — неровности в виде чередующихся поперечных гребней и впадин с пологими краями, вызванные смещением верхнего слоя дорожного покрытия; формируются, как и сдвиги, в местах торможения транспорта — на регулируемых перекрестках;трещины (продольные и поперечные) — дефекты в виде нарушения сплошности дорожного покрытия, которые провоцируют возникновение вторичных серповидных трещин и последующее появление выбоин;сетки трещин с мелкими (менее 30 см по длине или ширине) ячейками, возникающие на дорожном покрытии обычно в местах полосы наката при недостаточной прочности основания;выкрашивание (шелушение) — отделение зерен минерального материала покрытия и образование на его поверхности мелких раковин глубиной 0,5 — 2 см.

Так, покрытие проезжей части не должно иметь выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений. Не допускаются также отдельные выступы или углубления в зоне деформационных швов высотой или глубиной более 3 см (п. п. 5.2.4, 5.2.5 ГОСТ 50597-2017).

При этом на устранение повреждений дорожного покрытия отводится определенное время, поэтому наличие на дороге, например, ямы не свидетельствует о вине эксплуатирующей организации (Таблица 5.3 ГОСТ 50597-2017).

Однако местное законодательство обычно обязывает эксплуатирующие организации принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций. Так, например, в г. Москве в местах аварийных провалов, просадок и разрушений дорожного покрытия, провалившихся или не имеющих крышки люков смотровых колодцев подземных коммуникаций или дождеприемников ливнесточных колодцев на время до их устранения или восстановления должны быть выставлены ограждения и предупреждающие знаки (п. 4.5 Требований).

В данном материале рассматривается порядок возмещения ущерба, если ваш автомобиль не застрахован по каско либо причинение ущерба из-за повреждения дорожного полотна не является страховым случаем по каско и если в результате ДТП пострадало только имущество (пострадавшие отсутствуют).

Если вашему автомобилю причинен ущерб из-за повреждений дорожного полотна, например из-за дорожной ямы, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Оформите документы о ДТП

Для оформления ДТП необходимо совершить следующие действия (п. п. 2.3.4, 2.5, 2.6.1, 7.2 ПДД):

1)остановить автомобиль;

2)включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. При нахождении на проезжей части следует соблюдать меры предосторожности;

3)освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортного средства по отношению к объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств.

Если ДТП произошло вне населенного пункта в темное время суток или в условиях ограниченной видимости, то при нахождении на проезжей части или обочине вы должны быть одеты в куртку или жилет со световозвращающими полосами;

4)записать фамилии и адреса очевидцев (если имеются);

5)сообщить о случившемся в ГИБДД.

Вам потребуется составить письменное объяснение относительно обстоятельств происшествия, в котором необходимо указать, в частности, на наличие повреждений дорожного покрытия (п. 286 Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 23.08.2017 N 664).

Инспектор ГИБДД составит схему ДТП и отразит в ней, в частности (п. п. 280, 286 Административного регламента N 664):

место ДТП (участок дороги, улицы, населенного пункта, территории или местности);

ограждения, островки безопасности, строения (при их наличии);

положение транспортного средства после ДТП, следы торможения, расположение поврежденных деталей и осколков, осыпи грязи с автомобиля и других предметов, относящихся к ДТП, с их привязкой к стационарным объектам, дорожным и другим сооружениям, тротуарам, обочинам, кюветам и иным элементам дороги. Размеры дорожной ямы (длина, ширина, глубина) также должны быть указаны в схеме ДТП.

Если вы не согласны со схемой ДТП, то при ее подписании укажите свои возражения.

Также инспектор ГИБДД может составить акт выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения (п. 86 Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 30.03.2015 N 380; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 06.08.2019 N 83-КГ19-9).

Вы вправе потребовать от инспектора ГИБДД привлечь виновника к ответственности, чтобы впоследствии обратиться к нему за компенсацией причиненного ущерба. В данном случае виновником будет лицо, ответственное за содержание автомобильных дорог, поскольку именно оно обязано обеспечивать соответствие состояния дорог установленным техническим регламентам и другим нормативным документам. Для этого вам необходимо подать соответствующее заявление на месте оформления ДТП (ст. 12.34, п. 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ; п. 2 ст. 12 Закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ; п. 6 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018).

В результате рассмотрения вашего заявления будет вынесено решение о возбуждении дела об административном правонарушении или об отказе в его возбуждении. При этом при вынесении решения будет учитываться в том числе, соответствовали ли ваши действия требованиям ПДД (п. п. 169 — 172 Административного регламента N 664; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 80-КГ15-11).

После рассмотрения дела об административном правонарушении получите в ГИБДД соответствующие документы.

Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении вы вправе обжаловать (ч. 4 ст. 30.1 КоАП РФ).

Шаг 2. Обратитесь в экспертную организацию

Обратитесь в экспертную организацию для оценки причиненного вашему автомобилю ущерба в результате ДТП. Согласуйте с экспертом дату и время осмотра поврежденного автомобиля и направьте виновнику телеграмму с приглашением на осмотр и указанием даты, времени и места осмотра автомобиля. Если виновник не явится, эксперт может осмотреть автомобиль без его участия.

Шаг 3. Получите возмещение ущерба

После получения от экспертной организации отчета об оценке стоимости ущерба предъявите претензию к организации, обслуживающей участок дороги с ямой, с требованием возместить причиненный ущерб. К претензии приложите документы, полученные в ГИБДД, а также отчет об оценке.

Если виновник отказывается добровольно возместить ущерб, обратитесь с исковым заявлением в суд по адресу виновной организации. В иске необходимо указать, в частности, обстоятельства, на которых вы основываете свои требования, а также доказательства, подтверждающие эти обстоятельства (ст. 28, ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).

Материал подготовлен специалистами Консультант Плюс/Азбука права