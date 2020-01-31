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Тянет на соленое: много ли я ем соли?

12:03 31.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ее ежедневная норма для взрослого человека – 5 мг. Последние рекомендации указывают более низкую цифру – 3 мг. При высоком АД — 1,5 мг.

Тянет на соленое: много ли я ем соли?
Избыток соли в пище может привести к гипертонии

Слишком большое количество соли в рационе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Признаками избытка соли могут быть одутловатость лица, неприятные ощущения в голове, повышенное давление, почечные проблемы.

Соль, придающая блюдам насыщенный вкус, – самая популярная специя в мире. Но когда ее едят слишком много, здоровье оказывается под угрозой: натрий в организме увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, инсультов, других недугов. Ее ежедневная норма для взрослого человека – 5 мг. Последние рекомендации указывают более низкую цифру – 3 мг. При высоким артериальном давлении следует потреблять не более 1,5 мг.

Как понять, что вы едите слишком много соли, чем требуется организму? Признаки излишне соленого питания таковы:

Увлеченность полуфабрикатами. Чрезмерное употребление блюд быстрого приготовления является первым признаком переизбытка соли. Практически все эти продукты содержат слишком много натрия, что делает невозможным соблюдение ежедневной нормы, если они регулярно присутствуют в рационе. При покупке всегда проверяйте, сколько соли содержит состав той или иной готовой пищи.

Обезвоженность. Характерный признак – частые пробуждения с чувством жаждой или головной болью. Соль лишает организма жидкости, вызывая обезвоживание, а ее излишек провоцирует расширение кровеносных сосудов головного мозга, которое может сопровождаться неприятными ощущениями в голове.

Одутловатость лица, отечность конечностей. Если вас преследуют отеки, следует пересмотреть рацион. Слишком много натрия вызывает ощущение вздутия, поскольку она воздействует на водно-солевой баланс тела и способна задерживать жидкость в тканях. Это не только влияет на вес, но также создает большую нагрузку на организм.

Еда не кажется вкусной. Если вы постоянно едите много соли, вкусовые рецепторы притупляются. В результате блюда кажутся пресноватыми, не очень вкусными, требующими дополнительного посола.

Высокое артериальное давление. Это признак того, что соль удерживает жидкость в кровеносных сосудах, вызывая увеличение объема крови и повышая давление на сосудистые стенки.

Боль в почках. Избыток натрия влияет на pH мочи и приводит к образованию болезненных отложений в почках.

Источник: medikforum.ru

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