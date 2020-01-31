Взрыв гранаты убил двоих мужчин во Владивостоке и попал на видео

Во Владивостоке 31 января прогремел взрыв в двухэтажном доме, расположенном на 1-й Поселковой улице.
РЕН ТВ стали известны подробности происшествия, в результате которого погибли два человека, а еще один получил ранения.
Выяснилось, что в квартире находились ранее судимые жители Владивостока. По некоторой информации, они могли употреблять наркотики, а один из них решил собрать самодельное взрывное устройство.
Для этого мужчина взял страйкбольную гранату и добавил другие «ингредиенты».
По словам одного из соседей, ночью к нему прибегали жители этой квартиры и говорили, что им «подбросили гранату». В квартире сосед обнаружил окровавленных людей.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия выясняются.
Источник: РЕН ТВ