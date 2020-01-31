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Взрыв гранаты убил двоих мужчин во Владивостоке и попал на видео

11:30 31.01.2020 Фото: Regnum.ru
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Один из участников пьянки решил собрать самодельное взрывное устройство, которое взорвалось.

Взрыв гранаты убил двоих мужчин во Владивостоке и попал на видео
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия выясняются.

Во Владивостоке 31 января прогремел взрыв в двухэтажном доме, расположенном на 1-й Поселковой улице.

РЕН ТВ стали известны подробности происшествия, в результате которого погибли два человека, а еще один получил ранения.

Выяснилось, что в квартире находились ранее судимые жители Владивостока. По некоторой информации, они могли употреблять наркотики, а один из них решил собрать самодельное взрывное устройство.

Для этого мужчина взял страйкбольную гранату и добавил другие «ингредиенты».

По словам одного из соседей, ночью к нему прибегали жители этой квартиры и говорили, что им «подбросили гранату». В квартире сосед обнаружил окровавленных людей.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия выясняются.

Источник: РЕН ТВ

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