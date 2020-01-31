Зараженного коронавирусом мальчика без признаков болезни нашли медики в Китае

Его случай показывает, что болезнь может распространяться незаметно, а карантин менее эффективен, чем предполагалось ранее.

По последним данным, от вируса погибли более 200 человек

В Китае медики обнаружили 10-летнего мальчика, который не проявлял явных симптомов короновируса, но был болен и мог заразить окружающих. Его случай показывает, что болезнь может распространяться незаметно, а карантин менее эффективен, чем предполагалось ранее.

Больные коронавирусом могут не проявлять явных симптомов заболевания, но заражать им окружающих. К такому выводу пришла группа китайских ученых, опубликовавших свое исследование в медицинском журнале The Lancet.

К авторам исследования 10 января поступила семья из шести человек, вернувшихся в город Шэньчжэнь из Ухани — места, где произошла первая вспышка вируса. Врачи обнаружили новое заболевание у пяти членов семьи. Заразился от них и пациент, который в Ухань не ездил. Не проявлял симптомов — жара, кашля и диареи — только 10-летний мальчик. Однако взволнованные родители настояли на том, чтобы ему сделали компьютерную томографию легких. И она болезнь выявила. Мазки носа и горла также подтвердили диагноз.

«Эти загадочные случаи атипичной пневмонии», считают авторы исследования, могут быть причиной быстрого распространения болезни». Исследователи подчеркнули, что случай мальчика стал для них «достаточно неожиданной находкой».

В то же время для медиков полной неожиданностью эта история не стала, отмечает Bloomberg. «На данный момент наши исследования показывают, что симптомы детей и младенцев проявляются относительно слабо, тогда как у более взрослых людей симптомы более тяжелые», — приводит агентство заявление замглавы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзяня.

Способствовать распространению вируса действительно могут те, кто не идет к врачам, потому что чувствуют себя «не так плохо», заявил агентству профессор микробиологии и иммунологии университета Северной Каролины Ральф Бэрик. «Одной из вызывающих беспокойство вещей» атипичную пневмонию среди детей в беседе с агентством назвал и профессор патологии Гонконгского университета Джон Николс. Агентство отмечает, что схожие случаи обнаружены и за пределами Китая. Четыре случая заражения в Германии связаны с мероприятием, которое посетила не проявлявшая симптомов женщина из КНР.

На прошлой неделе Китай закрыл на карантин Ухань, отрезав от мира более 10 млн человек. Власти также наложили ограничения на передвижения внутри страну и поездки в Гонконг и Макао, напоминает Bloomberg. Агентство подчеркивает: тот факт, что дети способны распространять заболевание, не проявляя острых симптомов, может снизить эффективность усилий властей изолировать очаг заболевания.

В 2003 году эпидемия коронавируса SARS (другой разновидности атипичной пневмонии) унес жизни более 600 человек. Сейчас, как и тогда, наиболее важно идентифицировать заболевших, отмечает Bloomberg. Затем необходимо как можно раньше изолировать их самих, а также тех, с кем они могли контактировать. Однако в 2003-м «медицинские власти контролировали SARS, потому что SARS это позволял», заявил агентству профессор педиатрии в Университете Вандербильта Марк Денизон. В этом его отличие, например, от гриппа, у которого инкубационный период для большинства пациентов проходит незаметно.

«Поэтому вопрос в том, на что этот вирус похож больше — на SARS или грипп?, — объясняет Денизон. — Данные говорят о том, что это нечто среднее: более мягкое заболевание, распространение которого может быть масштабнее».

Источник:Forbes