Пососи соль: как поднять низкое давление?

При низком кровяном давлении (гипотонии) человеку особенно трудно подниматься по утрам с постели, он часто страдает от беспричинной усталости, головокружения.

Гипотония- пониженное давление

Когда гипотония не является следствием серьезных заболеваний, контролировать и корректировать давление вполне возможно естественными средствами. Поднять низкое давление помогают вода, лавровый лист, дробное питание, контрастный душ.

При низком кровяном давлении (гипотонии) человеку особенно трудно подниматься по утрам с постели, он часто страдает от беспричинной усталости, головокружения. Медики выделяют несколько форм гипотонии. Прежде чем использовать естественные средства, следует убедиться, что проблемы гипотонии вызываются не болезнью.

В случае вторичной гипотензии низкое артериальное давление является симптомом другого заболевания, например, гипотиреоза (сниженной активности щитовидной железы). Но если серьезные заболевания врач исключил, бороться с неприятными ощущениями хорошо помогают естественные способы.

Питье воды. Чтобы усилить кровообращение и наполнить кровеносные сосуды кровью, необходимо ежедневно выпивать достаточно воды. В качестве «экстренной» меры медики советуют за раз выпивать четверть или пол-литра воды – давление должно подняться в течение 10 минут.

Соль. Если давление становится низким и самочувствие резко ухудшается, положите несколько крупинок соли под язык и рассосите, не запивая водой. Вскоре станет лучше.

Лавровый лист. Это естественное средство также хорошо помогает страдающим гипотонией. В момент слабости, головокружения разломите лист лаврушки на части (мельчить не нужно), положите пару кусочков под язык. Примерно через полчаса наступит улучшение.

Корень солодки (лакрица). Поднимает гипотоникам кровяное давление и уменьшает головокружение. Две столовые ложки сухих корней солодки залейте стаканом кипятка и дайте настояться 5 минут. Употребляйте чай несколько раз в день.

Дробное питание. При гипотонии недостаточно трех основных приемов пищи в день. Чтобы держать кровеносные сосуды в тонусе, следует питаться дробно небольшими порциями 5-6 раз в день.

Контрастный душ. Чередование холодной и горячей воды стимулирует кровообращение, тренирует сосуды – это в итоге нормализует давление.

Массаж рефлексогенных зон кистей. Поместите большой палец левой руки на внутреннюю поверхность правой руки. С внешней стороны кисти левым указательным пальцем осторожно разминайте каждую из трех «борозд» между пястными костями, двигаясь снизу вверх по направлению к пальцам. Закончить массаж следует растиранием и поглаживанием всей кисти. Затем так же помассировать другую руку. Процедуру рекомендуется проводить несколько раз в день в спокойном состоянии.

Источник: МедикФорум