Зарезал бизнесмена и искромсал его родных 19-летний киллер из-за Toyota Land Cruiser 200 в Новосибирске

От полученных ранений 33- летний мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся.

Собранные следственным отделом по Ленинскому району г. Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в по делу о заказном убийстве 33-летнего мужчины в Ленинском районе.

По данным следствия, в декабре 2018 года к 19-летний уроженцу города Новосибирска обратился 34-летний мужчина с предложением убить партнера по бизнесу, пообещав ему за совершение преступления автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и денежное вознаграждение, показал фотографию потерпевшего, обеспечил информацией о месте жительства и распорядке дня.

30 декабря 2018 года в вечернее время исполнитель прибыл к дому потерпевшего, расположенного на улице Тверской в Ленинском районе города Новосибирска, дождался его и ножом со спины нанес множественные удары в шею и голову потерпевшему. На крики мужчины из дома выбежали его родственники, которые пытались пресечь преступные действия обвиняемого, в результате чего получили ножевые ранения. От полученных ранений 33- летний мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области в кратчайшие сроки разыскали злоумышленников преступления и доставили их к следователю СКР.

Организатору преступления в ходе следствия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и руководство убийством по найму), а исполнителю по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Приговором суда организатор преступления приговорен к 16 годам лишения свободы, а исполнитель к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Источник: Следственный комитет по Новосибирской области