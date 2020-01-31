Рено — обзор моделей 2020, где приобрести в Санкт-Петербурге

Благодаря различным модификациям и широкому спектру выпускаемых моделей, компании удается поддерживать лидирующие позиции среди европейских автомобилестроителей. Компания подготовила ряд новинок на текущий год.

Новый Рено Каптур 2020

Чтобы увеличить прибыль, компания постепенно убрала все ввозимые «специализированные» модели, сохранив лишь автомобили отечественной сборки, спрос на которые достаточно высокий.

При этом, для российского потребителя предлагаются специальные версии популярных моделей, которые отвечают потребностям местных автолюбителей. Так случилось и с Рено Каптур, который немного отличается от европейского аналога размером и техническими характеристиками. В текущем году кузов автомобиля претерпит изменения, но не для отечественного рынка. В интернете уже можно найти фото новинки. Купить их можно будет у официального дилера РЕНО в Санкт-Петербурге и по всей России.

Существенные изменения претерпели некоторые технические особенности Рено Каптур 2020. К примеру, объем багажного отдела, очевидно, близок к таковому у машины нового поколения (377 литров у европейской версии и 387 – у российской).

Размеры стали больше, чтобы пассажирам в салоне было более удобно. Известно, что на 107 мм увеличилась длина, ширина стала больше на 19, а высота – на 7. Колесная база тоже выросла. В стремлении сохранить управляемость, клиренс остался без изменений. Однако, для РФ кузов непременно будет поднят. В России дороги плохие, а водителей примерного поведения на автодорогах среди желающих приобрести Renault Kaptur 2020 – мало.

Renault Arkana 2020

Наверно уже нет таких автомобилистов, кто не знает о Рено Аркана. В части SUV этот автомобиль уверенно занимает ведущие позиции на текущий год.

Число конкурентов продолжает расти, однако любителей Renault Arkana не уменьшается, о чем свидетельствует высокий интерес к данной модели. Ознакомимся с модельным рядом 2020 года: от внешнего вида до размышлений экспертов о машине. На российском рынке экстерьер вне конкуренции: 4 из 5 автолюбителей покорены внешним видом машины. Renault Arkana выбирают, во-первых, за красивый вид. Автомобиль может подчеркнуть индивидуальность владельца и повысить его статус, ведь оппоненты пока только собираются представить свои новинки рынку.

От того какую комплектацию выбирает будущий владелец автомобиля зависят ощущения от салона. Версии 2020 года начиная с базовых, по умолчанию оснащены большим числом функций, дополнительных доплат при этом не требуется. Так для версии Life уже установлено:

управление рулем и сидениями;

боковые подушки безопасности;

бортовой компьютер

аудиосистема на 4 динамика;

разъемы питания 12V;

подлокотник;

козырьки с зеркалом.

Принимая во внимание внутреннее оснащение водителю нет нужды переживать за комфорт. Для дорогих комплектации предлагают: обогрев стекол и сидений, мультимедиа, оснащенная 8 дюймовым экраном на 6 динамиков и другое.

Довольно много ниш, предназначенных для хранения разных вещей, есть также возможность зафиксировать багаж сеткой. Хотя в интерьере нет персонализации, как у некоторых оппонентов, однако его практичность на высоком уровне.

Renault Logan 2020 с новым кузовом

В минувшем году изменения коснулись второго поколения знаменитого седана с новым кузовом. В связи с этим у Рено Логан 2020 были немного скорректированы стоимость и комплектация. Сейчас покупатель может выбрать из четырех комплектаций: Life, Access, Style и Drive. Технические особенности новинки представлены тремя видами бензиновых моторов, мощностью 82, 102, 113 сил, пятиступенчатой механической коробкой передач и 4-диапазонным автоматом. Благодаря такому многообразию удалось получить 10 разных моделей, которые отличаются паспортными сведениями и комплектом оборудования. К моменту выхода Рено Логан 2020 модельного года стоимость в салонах официальных дилерских центрах Санкт-Петербурга начинается с 597 тысяч рублей* за базовую версию Access, оснащенную 82-сильным мотором и механической трансмиссией.

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