Сколько стоят роды в Китае, США, Израиле?

Собираясь рожать за границей, необходимо определить важные для себя факторы. Понятное дело, что первым пунктом идет стоимость. Но есть и ряд других немаловажных нюансов, про которые не стоит забывать, каких, узнаем в статье.

Роды в разных странах отличается по стоимости медицинских услуг

Роды в разных заграничных роддомах, несмотря на основную схожесть процесса, все же отличаются условиями, в которых этот процесс протекает. И эти условия кажутся более привлекательными, чем на родине. Однако стоит понимать, что рождение ребенка за границей влетит в копеечку, поэтому стоит заранее изучить варианты и все хорошенько просчитать.

Страны на выбор

Сегодня можно выбирать любое направление, куда отправиться за родами мечты. Будущие матери едут в Европу, США и даже азиатские государства. У каждого варианта есть свои особенности и нюансы.



В числе наиболее востребованных стран для проведения родов называют США — тут все объясняется просто: Америка довольно охотно дает гражданство всем, кто там родился. Несмотря на то, что на Западе часто говорят о необходимости ограничения такой меры, пока все остается как есть. Если говорить про европейские государства, то чаще всего ездят рожать в Великобританию, Германию, Францию и Финляндию. Кроме того, есть немало желающих родить малыша в Израиле. Передовая медицина и хорошие врачи привлекают будущих матерей.

Собираясь рожать за границей, необходимо определить важные для себя факторы. Понятное дело, что первым пунктом идет стоимость. Но есть и ряд других немаловажных нюансов, про которые не стоит забывать. В их число входят:

Продолжительность поездки до пункта назначения. Например, выдержать 10-часовой перелет до США сможет далеко не каждая беременная женщина — слишком долго и сложно;

Виды транспорта, которые придется использовать, и количество пересадок, а также возможности трансфера;

Климатические условия;

Знание языка;

Подход к ведению как беременности, так и родовой деятельности — у разных женщин на этот счет есть свое мнение: одни категорически против каких-либо вмешательств в процесс родов, другие считают, что нельзя перерезать пуповину раньше, чем она закончила пульсировать. Нюансы бывают разными;

Количество сопровождающих беременную;

Особенности местного законодательства.

Исходя из всех этих тонкостей, надо и выбирать подходящий для себя вариант.

Роды в США

Одна из самых желанных стран для рожениц. Здесь появились на свет многие, в том числе и российские дети. Но стоит понимать, что роды тут — удовольствие не из самых доступных и дешевых. В среднем, если роды шли без осложнений, стоимость процесса родовспоможения обойдется примерно в 10 000 долларов. Конечная стоимость может вырасти и в три раза, если подключить дополнительный пакет услуг, типа пребывания до и после родов в клинике и ряда манипуляций. Так, например, эпидуральная анестезия, которая нередко может потребоваться в родах, оценивается в полторы тысячи долларов.

Естественно, что роды путем кесарева сечения повышают стоимость еще больше. Кроме того, цена напрямую зависит от штата, где происходит таинство рождения крохи — есть как дорогие штаты, так и попроще. На стоимость родов влияет и наличие специальной страховки.

Оптимальным сроком, на котором стоит приезжать в Штаты перед родами, называют 33-34 недели. Так как врачи предпочитают наблюдать своих пациенток заранее, а не вникать в тонкости процесса уже в разгар родовой деятельности.

Будущей маме обязательно надо позаботиться о том, чтобы взять с собой запас лекарств, которые ей необходимо принимать. Например, если у нее есть какие-то патологии хронического характера. При этом важно изучить список препаратов, чтобы они не оказались запрещенными для ввоза на территорию США. Если вдруг с такими средствами возникнут проблемы, надо успеть подобрать замену.

Оформляется специальная виза, в которую включено медицинское сопровождение. Также стоит позаботиться и о том, где жить. Стоимость жилья в среднем оценивается в 2,5–3 тысячи долларов в месяц. Прожить же на территории США желательно около 4 месяцев — два до родов и столько же после (важно учитывать, что оформление документов на малыша может занять до 6 недель). Конечно же, всегда можно поискать варианты и попроще.

Если подбить все минимальные траты, то роды в США будут стоить от 30 000 долларов, включая всевозможные страховки, визы и т. д.

Евростандарт

Рожать в Европе чуть более выгодно. Во-первых, до нее добраться проще, т. к. вариантов гораздо больше — и на самолете, и на поезде. Принцип ценообразования похож на американский: простые роды будут стоить дешевле, нежели кесарево сечение. Так, например, в Германии неосложненные роды обойдутся в 8-12 тысяч евро, за кесарево ценник вырастет еще на пару тысяч. Пробыть в стране придется как минимум около 3 недель после выписки, которая состоится на пятый день. Это требуется для наблюдения врачами. Снять квартиру здесь стоит от 400 до 1100 евро в месяц: все зависит от того, какой величины жилое помещение.

Соответственно, надо приплюсовать сюда стоимость визы, страховок и прочие расходы, и выйдет тоже недешевое удовольствие. Основные правила сборов в Германию не отличаются от тех, что требуются для Америки — если нужны с собой препараты, их надо взять, но свериться со списком.

Во Франции плюс ко всем условиям и стоимости неосложненных родов в пределах 10-30 тысяч евро добавляется еще и требование дородового ведения беременности с 28 недели, т. е. как минимум три месяца надо пробыть там. Стоимость квартиры в аренду начинается от 400 евро за крохотную комнату. В среднем нормальная жилплощадь обойдется в месяц в 1100 евро.

Израильский вариант

Еще одно популярное направление для родов за границей — Израиль. Плюсов здесь огромное количество, включая максимальный бытовой комфорт, в том числе удобные палаты, возможность находиться рядом с мамой всем членам семьи, предоставление женщине и ребенку необходимых средств гигиены, полноценное питание для матери и т. д.

В клинику в Израиле врачи рекомендуют поступать чуть заранее — для проведения необходимой диагностики перед родами, что позволит выявить патологии, чтобы во время родов не было неприятных сюрпризов. Конечно же, заранее надо предусмотреть и вариант с обезболиванием — тем более что оно тут есть буквально на любой вкус и цвет: и ароматерапия, и гомеопатия, и эпидуральная анестезия.

После родов маму с ребенком, если нет никаких осложнений, выписывают на 1–2 день. Если же роды были тяжелыми, либо применялось кесарево, выписка планируется на 10–14 день.

Как отмечают специалисты, стоимость родов в Израиле равна 5-6 тысячам долларов. Речь идет про процесс без осложнений. При необходимости предварительной подготовки и на проведение дополнительных обследований уйдет еще около 2000 долларов. Кесарево сечение проведут женщине за 7000 долларов, а осложненные роды оцениваются в 9000 долларов.

Самым дорогим моментом называют преждевременные роды, которые потребуют дополнительного выхаживания крохи — в таком случае сами роды и 21 день пребывания в клинике стоят от 60 до 150 тысяч долларов.

Стоимость жилья в Израиле в месяц начинается от полутора тысяч долларов. В результате без учета нюансов типа страховки, билетов, виз, родить ребенка можно за сумму от 8 тысяч долларов.

Роды в Китае

Нередко будущие матери выбирают роды в Китае. Ведь восточная медицина славится традициями и эффективностью, а оснащение клиник по-европейски позволяет не терять комфорта. В Поднебесной без особой необходимости стараются не заставлять женщину ложиться в клинику заранее. Поэтому она оказывается в ней нередко практически в процессе. В государственной больнице роды стоят около 1200 долларов, в частной неосложненные варианты — от 4500 долларов. Если проведено кесарево сечение, то добавят еще 2000 долларов. Послеродовой период длится 3–5 суток. И оцениваться он может в разных клиниках по-разному.

Стоимость жилья на месяц в Китае, чтобы оно было хорошим и комфортным, начинается от 1000 долларов. Поэтому, несмотря на более низкие цены, чем в Европе или даже Израиле, такие роды все равно будут довольно накладными.

Источник: АиФ