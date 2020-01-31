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Евгений Шестернин: 602 рабочих места создано в Бердске за 2017-2019 года

21:00 31.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В городе работают более 500 предприятий промышленного сектора, в том числе 19 крупных и средних. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы города на ваши вопросы.

Евгений Шестернин: 602 рабочих места создано в Бердске за 2017 2019 года
В Бердске проживает более 104 000 человек
Сюжет: Ответы мэра Бердска за 2019 год
Евгений Шестернин: 602 рабочих места создано в Бердске за 2017 2019 года

Евгений Шестернин: 602 рабочих места создано в Бердске за 2017-2019 годаЕвгений Шестернин: Полк ДПС не вернется в БердскЕщё 40 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы города на ваши вопросы. Вы задали их Евгению Шестернину более 100.

— Благодарна вам за вашу работу. Город вам достался с некоторыми проблемами. Хотелось бы узнать, как в Бердске с инвестициями? Появляются рабочие места благодаря ним?

— Хочу поблагодарить всех, кто высказал свое мнение, дал свои оценки, читатели не только задавали вопросы, но и обращались с предложениями. Отвечаю автору вопроса – обращения, который дает свою оценку обстановке в городе и говорит про создание рабочих мест. Я придерживаюсь такого же мнения, что город динамично развивается, решает проблемы, у города есть будущее. Не соглашусь со словом «достался» город, это его история, его особенность, считаю, что с конструктивным подходом и совместным сотрудничеством мы справимся с проблемами и найдем способы их решить, тем более, что для этого есть все предпосылки.

За период 2016-2019 годов в экономику города привлечено более 31 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. В 2019 году на разных этапах реализуются 19 инвестиционных проектов со сроком реализации до 2025 года. Инвестиционная активность и реализация крупных проектов за период 2016-2019 годов позволили создать 1099 новых высокопроизводительных рабочих мест, как за счет ввода новых предприятий, так и модернизации и расширения действующих производств.

Развитие сотрудничества муниципалитета, бизнеса и некоммерческого сектора является результативным и взаимовыгодным процессом, что необходимо для решения вопросов социально-экономического развития не только нашего города, но и региона в целом.

В настоящее время в городе осуществляют деятельность более 500 предприятий промышленного сектора, в том числе 19 крупных и средних. За период 2017-2019 годов в промышленности создано 602 новых рабочих места, в том числе за счет расширения действующих – 406. Открыто 41 новое производство, — ответил мэр Бердска.

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От редакции

Хватает рабочих мест в Бердске?

Михаил, 31 января 2020 15:02
Вы тогда пишите сразу сколько рабочих мест город потерял и сколько организаций закрылось за этот период, уверен, что цифры там будут в 2 раза больше.
Аноним, 31 января 2020 21:49
Ну а что, мне кажется для лесорубов точно новые места созданы

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