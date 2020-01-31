Молю, пожалейте меня и ребенка: последнее слово вонзившей нож в тирана-сожителя Татьяны Поляковой из Бердска

Домашнее насилие: сам мучитель признался, что сильно избивал Татьяну. Просил не привлекать девушку по уголовной статье. Прокурор попросил Татьяне 2 года колонии за ножевое ранение.

Последнее слово дали обвиняемой на суде по домашнему насилию в Бердске

Дал последнее слово судья вонзившей нож в тирана-сожителя Татьяне Поляковой из Бердска. Сегодня, 31 января в Бердском городском суде состоялось заседание перед вынесением приговора. Татьяна пришла на суд вся в слезах, думала, что судья уже вынесет вердикт. Напомним, за удар ножом мучителю прокурор Татьяне попросил 2 года лишения свободы. Прокурор взял за основу алкогольное опьянение женщины и силу удара.

8 месяцев бил и издевался над Татьяной гражданский муж. В один из скандалов, защищаясь, она схватилась за нож. С ножом в груди он продолжал ее бить. Она применила самооборону, а теперь ее судят по статье 111 ч.2 Уголовного кодекса. Судья по делу — председатель суда Павел Яковинов. В конце декабря прошли прения. Адвокат назвал дело «подчищенным», а обвинения усиленными.

— Вам предоставляет последнее слово, — сказал Павел Яковинов.

— Мне много нечего говорить. Просто я защищала себя, жизнь свою. Вот и все, — сказала вся в слезах Татьяна Полякова.

Напомним, Татьяна отмечала, что не понимает почему оказалась на скамье подсудимых. Она умоляла суд не разлучать ее с ребенком. Судья удалился в совещательную комнату для принятия решения.

— Оглашение по уголовному делу состоится в понедельник, 3 февраля, — сказал судья Яковинов.

История о домашнем насилии

В октябре 2018 года Татьяна познакомилась с Артемом из города Озерска Челябинской области через интернет. Он приехал к ней в гости, решил познакомиться и задержался. Мужчина редко был трезвый и постоянно агрессивным, почти не работал. У Тани есть сын 12 лет. Но он стал жить у бабушки, боялся «злого дядю». Татьяна говорит, что раньше в ее жизни не было таких мужчин. Отец мальчика помогает и участвует в его воспитании, второй муж тоже ее не обижал.

Как рассказывает Татьяна, она выгоняла Артёма, вызывала полицию, просила помочь знакомых, но все тщетно. Он бил ей стекла в доме и залезал через окна обратно. Избивал — она шла в больницу, снимала побои, писала заявления. Обращалась в полицию пять раз. Полицейские приезжали, забирали Артема, но через короткое время отпускали.

В деле есть справки, свидетели, доказательства о регулярном домашнем насилии со стороны сожителя. Выгнать из дома мучителя ей никак не удавалось, он снова и снова возвращался и запугивал ее. Пока дело не дошло до серьезных травм. Первый раз он порезал ее знакомых, которых она вызвала на помощь в январе 2019 года. Потом у них произошла очередная ссора в апреле. По словам Татьяны он начал сильно бить ее, пинать ногами по телу и голове. Она испугалась, что убьет и схватилась за нож.

В июне 2019 года, не выдержав всех конфликтов, Татьяна сняла комнату, а поселившийся гость остался жить в ее доме. Но он и тогда не оставил ее в покое. Артём отследил ее путь от работы до нового жилья и стал бить окна в комнате, кидал бутылки. Не выдержав, она пустила его. Во время скандала Артем схватился за нож. Тогда Таня позвонила своему зятю Геннадию и позвала на помощь. Закончилось все тем, что сожитель нанес ему пять ножевых ранений. Вскоре «садист» уехал в свой город (испугался, что его привлекут). Там его задержали за «былое дело». А девушка стала фигурантом уголовного дела и рассказала свою историю «Курьер. Среда. Бердск» в надежде, что публикация повлияет на суд и ее оправдают.

Суд идет

На предпоследнем суде состоялись прения, где выступила сторона защиты Татьяны — адвокат Вадим Молчанов. Он рассказал, что за побои, после которых Татьяна вонзила нож, ее сожителю предусматривались наказания по административной статье. Но после извещения из больницы о том, что она получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы головы, ссадины на лице и побои на других частях тела, следователь пришел к другому выводу. Он отметил, что в действиях тирана-сожителя возможны признаки преступления по ст. 115 уголовного кодекса (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

— Европейский суд по правам человека говорит о том, что любой акт насилия, который приводит к страданиям женщин, определяется термином насилие над женщинами. ЕСПЧ утверждает, что Россия не уделяет должного внимания правам женщин, в отношении которых происходит домашнее насилие. Татьяна Полякова стала жертвой именно такового, — сказал адвокат Молчанов 30 декабря.

Напомним, что допрашивали и самого Артема, тирана-сожителя, по телемосту. «Садист» попросил не привлекать Татьяну по уголовной статье. Признался, что действительно сильно бил девушку и угрожал ее жизни. Она действовала из страха, в попытке защитить себя.

3 февраля судья Павел Яковинов озвучит решение. Читайте продолжение в ближайшее время.

Автор видео Алена Романцова.