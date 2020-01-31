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Вышивает уникальные картины гинеколог с полувековым стажем из Бердска

16:00 31.01.2020, Надежда Неизвестная Фото: Надежды Неизвестной
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С этого же возраста бердчанка училась рукоделию. С детства мечтала стать врачом.

Вышивает уникальные картины гинеколог с полувековым стажем из Бердска
Выйдя на пенсию, Эмилия Евстафьева всецело посвятила себя творчеству

Удивительные вещи создает своими руками жительница Бердска.

Случайны ли в жизни нашей встречи и новые знакомства? Я думаю, что они очень важны для обретения опыта или так мы получаем ответы на самые важные жизненные вопросы. Я благодарна судьбе за встречу с исключительной, талантливой женщиной – Эмилией Евстафьевой. Ее богатая, разносторонняя личность дарит нам всем яркий пример: как избежать скуки, болезни даже в пенсионном возрасте. И поддерживать всегда огонек задора и творчества, оставаясь с молодой душой и в свои 83 года. Ее лучистые глаза вспыхивают особым светом радости и гордости, перемешанной с былыми воспоминаниями о нелегких годах ее судьбы, когда она бережно показывает свои творческие работы. Такого количества вышитых с любовью и старанием салфеток, панно, картин, накидок увидишь не у каждой рукодельницы. Эмилия Владимировна привнесла в свою повседневность маленький праздник из сплетения ярких ниток и души. А сколько ею было раздарено на дни рождения подарками – не счесть.
Эмилия Владимировна всю свою жизнь посвятила медицине: за ее хрупкими плечами акушерская школа, медицинский институт и долгий, кропотливый и добросовестный труд. Только в 75 лет она ушла на заслуженный отдых. Ее трудовой стаж — 47 лет.

После окончания института Эмилия Евстафьева работала оперирующим гинекологом в роддоме Барнаула, затем ей доверили заведовать отделением больницы. Летели годы, приобретенный опыт Эмилия Владимировна уже стала передавать студентам в медицинском техникуме. Со студентами было нелегко, но частенько выручало чувство юмора.

Педагогическая деятельность ей тоже пришлась по нраву, и 18 лет промелькнули незаметно среди энергичной молодежи. В редкие минутки отдыха она старательно вышивала очередное панно или торопилась порадовать своих сыновей связанными свитерами с орнаментом к суровой сибирской зиме, вложив в вязание тепло и любовь материнского сердца.

Вспоминая свое трудное детство, Эмилия Владимировна с благодарностью рассказывает о своей любимой бабушке. Ведь это она заложила в нее любовь к труду, старанию еще в 5-летнем возрасте. Со старанием девчушка следовала ее урокам и училась вывязывать пятку носка, а это было так трудно — пальчики слабые. Но ныть и жаловаться тогда не умели, а научиться так же ловко мелькать спицами как бабуля, малышке очень хотелось.

Овладеть умением вязания крючком ее обучила мама уже в 8-летнем возрасте. Детство Эмилии Владимировны пришлось на суровые военные годы, и как всем было тяжко, она знает не по книжкам.
В 1 класс Эмилия пошла в 6 лет, да и как было не принять такую боевую девчушку, маленькая-то маленькая, а газету уже читала. Ей повезло: родители работали учителями и грамоте обучили рано. Успешно закончив 7-летнюю женскую школу, Эмилия стала мечтать о профессии врача, тем более, что в детские годы здоровье было очень слабым. Частенько бабушка выхаживала ее от очередной болезни. Эмилия поражалась ее творческим и деловым способностям – для бабушки не составляло особого труда сшить бальное платье и даже пальто. Эмилия выросла и сама стала вязать модные жилеты, придумывая свои узоры, а затем платья и кардиганы. С годами еще больше прикипела к творчеству и всегда интересовалась новинками в модных журналах.

Из Алтая пришлось переехать в Бердск, поближе к сыну и трем внукам. Жизнелюбивый и веселый характер, эрудиция позволили ей сблизиться с соседями, обрести новые знакомства.

Вышивает уникальные картины гинеколог с полувековым стажем из Бердска
Вышивает уникальные картины гинеколог с полувековым стажем из Бердска
Вышивает уникальные картины гинеколог с полувековым стажем из Бердска
Вышивает уникальные картины гинеколог с полувековым стажем из Бердска
Вышивает уникальные картины гинеколог с полувековым стажем из Бердска
Вышивает уникальные картины гинеколог с полувековым стажем из Бердска
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