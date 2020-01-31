Древний даосский ритуал от невзгод и проблем

«Переход моста» — это ритуал из древней практики фэн-шуй. Благодаря ему можно организовать переход к новой, счастливой жизни и наладить контакт со своим Ангелом-Хранителем, а так же он поможет уйти от «черной полосы» в жизни.

«Переход моста» — это ритуал из древней практики фэн-шуй

Если в твоей жизни началась «черная полоса» этот мощный даосский ритуал поможет избавиться от всех проблем.

«Переход моста» — это ритуал из древней практики фэн-шуй. Благодаря ему можно организовать переход к новой, счастливой жизни и наладить контакт со своим Ангелом-Хранителем.

Для ритуала вам пригодится пакет с рисом, горсть любых цветов (именно их головок) и мост. Очень важно, чтобы вас сопровождал любимый и родной человек.

Ритуал подействует только если на мосту не будет ни одной живой души. Время суток и дата не имеют значения.

1. Вместе с близким человеком придите на выбранный мост. Встань на одной стороне моста, а твой любимый человек пускай будет на другой.

2. Стоя перед мостом, держи в одной руке горсть риса, а в другой — горсть цветов. Держи в голове мысль о том, что сейчас ты перейдешь мост и все твои проблемы остануться в прошлом.

3. Представь за своей спиной Ангела-Хранителя. Иди по мосту и воображай, что он идет с тобой рядом.

4. Начни идти по мосту, в след каждому шагу рассыпая вокруг себя рис и цветы.

5. В это время читай молитву к своему Ангелу-Хранителю:

«Ангел-Хранитель, мой покровитель, мой защитник и поводырь, веди меня дорогой жизни и открывай мне мир. Храни меня и веди за собой, я последую к счастью вслед за тобой. Ангел-Хранитель иди передо мной, а я буду ступать по твоим следам и идти за тобой».

6. Когда дойдешь до другой стороны моста, пускай твой близкий человек подаст тебе руку и заберет тебя.

7. Уходи с моста, не оглядываясь. Если ты оглянешься или вернешься все твои проблемы вернутся.

Если ты сделаешь все правильно уже совсем скоро твоя жизни полностью измениться. Ангел-Хранитель будет тебя беречь, а все твои начинания будут удачными.

Источник: znaj.ua