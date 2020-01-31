31.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Меньше половины россиян назвали себя счастливыми. Это худший результат за 6 лет

16:15 31.01.2020 Фото: mur-mjy.livejournal.com
0

В опросе, проведенном в ноябре-декабре 2019 года, участвовало 45 тыс. человек из 46 стран.

Меньше половины россиян назвали себя счастливыми. Это худший результат за 6 лет
Исследователи подсчитали «Индекс счастья»

В 2019 году счастливыми назвали себя 42% россиян, отрицательно на соответствующий вопрос ответили 18%. Таким образом, индекс счастья составил 24 п. п. — это худший результат с 2013 года, в два раза уступающий показателям в мире

Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.

В опросе, проведенном в ноябре-декабре 2019 года, участвовало 45 тыс. человек из 46 стран. В России были опрошены 1,5 тыс. человек из всех регионов, уточнили газете в «Ромире» — российском представителе Gallup.

Согласно опросу, 42% респондентов в России назвали себя счастливыми, а 18% — несчастными (остальные не смогли ответить). Таким образом, индекс счастья (разница между положительными и отрицательными ответами) составил 24 п. п. Этот результат повторяет показатели 2013 года. «Ведомости» отмечают, что с 2017 года индекс счастья упал более чем в два раза.

В мире индекс в два раза выше — 48 п.п. Счастливыми себя назвали 59% опрошенных, несчастными —11%. В опросе Gallup самый высокий индекс у Колумбии, Индонезии и Эквадора, самый низкий — у Иордании, Ливана и Сирии. Вице-президент Gallup International Андрей Милехин уточнил газете, что в лидерах опроса находятся не те страны, которые влияют на мировую политику и привлекательны для переезда, так как это «очень субъективная оценка». В частности, он указал, что жители Латинской Америки и Юго-Восточной Азии из-за местных особенностей в целом более оптимистичны.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы счастливы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТайная встреча подсудимого: остаются под стражей двое подозреваемых в угоне крана и КамАза в Бердске
16:45 31-01-2020
Тайная встреча подсудимого: остаются под стражей двое подозреваемых в угоне крана и КамАза в Бердске
Умерла 2-летняя девочка с заболевшим после йогурта животом в Новосибирске
16:43 31-01-2020
Умерла 2-летняя девочка с заболевшим после йогурта животом в Новосибирске
Из женщины достали забытую врачами струну длиной 40 см на Кубани
16:41 31-01-2020
Из женщины достали забытую врачами струну длиной 40 см на Кубани
БердскФотомарафон "Мой папа" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
16:40 31-01-2020
Фотомарафон
Взять ипотеку и не остаться на улице: что нужно знать при оформлении ипотечного кредита
16:37 31-01-2020
Взять ипотеку и не остаться на улице: что нужно знать при оформлении ипотечного кредита
Какие седаны наиболее подготовлены к российским дорогам с ямами?
16:30 31-01-2020
Какие седаны наиболее подготовлены к российским дорогам с ямами?
Арестовать владельца хостела из Перми просят Следователи. Там заживо сварились 5 человек
16:30 31-01-2020
Арестовать владельца хостела из Перми просят Следователи. Там заживо сварились 5 человек
БердскИзвинений нет: подтвердилось сотрясение у сброшенной за грудки 10-летней девочки с трехметровой горки у ЦУМа в Бердске
16:28 31-01-2020
Извинений нет: подтвердилось сотрясение у сброшенной за грудки 10-летней девочки с трехметровой горки у ЦУМа в Бердске
Адреса и телефоны компаний и организаций
16:20 31-01-2020
Адреса и телефоны компаний и организаций
Найден камень с «микросхемой» со времен динозавров
16:19 31-01-2020
Найден камень с «микросхемой» со времен динозавров