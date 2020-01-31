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Вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта впервые поделилась свои горем: «Они были нашим счастьем, отнятым слишком рано»

15:56 31.01.2020 Фото: Инстаграм Ванессы Брайант
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В трагической авиакатастрофе погиб Коби Брайант, пятикратный чемпион NBA и легендарный баскетболист. Его вертолет разбился: погибли все, кто был на борту. Среди них была и 13-летняя дочь спортсмена Джианна.

Вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта впервые поделилась свои горем: Они были нашим счастьем, отнятым слишком рано
Трагедия, случившаяся на этой неделе, не могла не тронуть даже тех, кто не интересуется баскетболом. В трагической авиакатастрофе погиб Коби Брайант, пятикратный чемпион NBA и легендарный баскетболист. Его вертолет разбился: погибли все, кто был на борту. Среди них была и 13-летняя дочь спортсмена Джианна. Невозможно описать горе семьи в это время.
На данный момент причины крушения вертолета пока до конца не выяснены. Основная версия звучит так: из-за сильного тумана пилот не заметил холм и врезался в него, после чего начался пожар.

Свои соболезнования родным Коби и Джианны, которая также профессионально занималась баскетболом, выразили многочисленные знаменитости, коллеги, а также фанаты по всему миру.

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❤️🤰🏻❤️

A post shared by Vanessa Bryant 🦋 (@vanessabryant) on

Впервые о трагедии, которая унесла жизни двух членов семьи, высказалась 37-летняя вдова Коби, Ванесса. Убитая горем женщина опубликовала душераздирающий пост, который нельзя читать без слез.

Ванесса
вдова Коби Брайанта

Мои дочери и я хотим поблагодарить миллионы людей, которые проявили поддержку и любовь в это страшное для нас время. Благодарю вас за молитвы, они нам сейчас очень нужны. Мы полностью опустошены внезапной потерей моего любимого мужа и удивительного отца наших детей, а также моей милой Джианы — любящей, заботливой и замечательной дочери, удивительной сестры Натальи, Бьянки и Капри. Мы также скорбим вместе с семьями, которые тоже потеряли в этой трагедии своих родных и близких. Не хватает слов, чтобы описать боль, которую мы сейчас испытываем. Мы были невероятно счастливы все вместе. Я хочу, чтобы Коби и Джианна всегда оставались рядом с нами. Они были нашим счастьем, отнятым слишком рано. Пока я не представляю себе дальнейшую жизнь без них. Но мы продолжаем просыпаться каждый день, потому что Коби и малышка Джианна освещают наш путь. Наша любовь к ним неизмерима. Я просто хочу сейчас обнять, поцеловать их и благославить. Пусть они всегда будут рядом с нами.

Также жена спортсмена попросила людей уважать их право на конфиденциальность в это непростое время, ведь им предстоит привыкнуть к «новой реальности».

Ванесса создаст фонд, который будет оказывать финансовую поддержку семьям, потерявшим близких в этой трагедии.

Напомним, у баскетболиста осталась супруга Ванесса и три дочери: 17-летняя Наталия Даймэнт, трехлетняя Бьянка и полугодовалая Капри.

Источник: hochu.ua

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