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Суперцена: Качественный пуховик за 1000 рублей нашел на распродаже житель Бердска

17:15 31.01.2020, Галина Панчева Фото: pexels.com
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Бердчанин недолго радовался такой удаче. На кассе предъявили счет — более 4000 рублей. Кто-то из покупателей поменял на пуховике ценник. Покупатель пожаловался в Роспотребнадзор.

Суперцена: Качественный пуховик за 1000 рублей нашел на распродаже житель Бердска
Увидев хороший товар за «смешную» цену, лучше спросить продавца, действительно ли столько стоит понравившаяся вам вещь

Не продали за 1000 рублей пуховик на распродаже в магазине жителю Бердска. На этикетке значилась именно эта сумма, а на кассе сотрудник магазина сказала, что пуховик стоит более 4000 рублей. Бердчанин не стал делать покупку, оскорбился и написал претензию в адрес торговой точки. И отправился с жалобой в Роспотребнадзор.

По словам ведущего специалиста бердского Роспотребнадзора Нигины Аласкаровой, продавцы сразу же на кассе объяснили потребителю, что у них есть недобросовестные покупатели, которые меняют на товаре ценники. Поэтому они придумали систему защиты. Под пластиковой клепкой размещен штрих-код, который должен совпадать с ценником и кассой. Таким образом они сразу видят подменен ценник или нет, отметила Аласкарова.

-Нам потребитель к своему заявлению не приложил ответ магазина, в котором было написано, что цена пуховика составляла более 4000 рублей, именно эту сумму и озвучила кассир, — рассказала ведущий специалист-эксперт.

Нигина Аласкарова объяснила, что при подаче жалобы в Роспотребнадзор, желательно сделать фотографии того, какую цену предъявляют на кассе, товара и ценника. И обязательно должна быть написана претензия в сторону продавца.

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От редакции

У вас случались подобные ситуации?

Михаил, 31 января 2020 18:23
Если ценник реально был не от этой курти,то продавцы вполне законно отказали ему в продаже. Я тоже бы не отказался придти в магазин, переклеить ценник от носков на пуховик и сказать, чтобы мне продали по этой цене.
Аноним, 31 января 2020 19:42
Ну это смешно. Этот же покупатель и переклеил ценник. При нем же просмотрели камеры и все было видно. Он опозорился на весь магазин. Сначала скандал поднял, внимание привлёк, а потом опозорился и обиделся. Я с детьми был в это время там. Мне стыдно стало за это. Ну вроде бы дети не поняли, что произошло. Просто мужик скандалил и все.

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