Какого числа Масленица в 2020 году?

В преддверии нового месяца мы, по запросам наших читателей, поделились информацией о праздниках февраля. Одним из пунктов, которые нельзя пропустить, стала Масленица. Читайте далее о том, когда Масленица в 2020 году.
Масленица — один из самых любимых и популярных праздников в году, который сопровождается пышным застольем, поеданием блинов (блины на Масленицу должны быть каждый день целую неделю, поэтому рецепты блинов вам пригодятся), а также пышными гуляницями.
В целом главным символом праздника являются именно блины. Так, первый блин необходимо отдать птицам как дань усопшим родственникам. В честь Масленицы принято готовить оладьи, пироги, сырники, булочки или пончики, и другие подобные блюда. В последний день традиционным блюдом на столе считается яичница.
Когда Масленица в 2020 году
Праздник является переходящим и напрямую зависит от даты Пасхи. В 2020 году Пасха выпадает на 19 апреля. Чтобы узнать, когда будет Масленица, надо от даты Пасхи отнять 48 дней. В этот день начнется Великий пост, а неделя перед этой датой и является Масленицей.
Таким образом, в 2020 году Масленица начинается 24 февраля, а заканчивается 1 марта.
Источник: hochu.ua