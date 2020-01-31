31 января — День рождения русской водки: как отмечать праздник?

Традиционно 31 января вся страна отмечает шуточный праздник — День рождения русской водки. Непосредственно к алкогольному напитку история праздника, к слову, не имеет никакого отношения. В этот день в 1865 году Дмитрием Менделеевым была защищена диссертация «О соединении спирта с водой».
Так как водка является непосредственно детищем подобного соединения, дату и выбрали для празднования Дня рождения водки. При этом сам напиток, без особого научного подхода и исследований, в стране появился намного раньше.
День рождения русской водки — история праздника и традиции
Напиток же, похожий на водку, впервые был привезен из Скандинавии в 16 веке, а по другой версии — в 15 веке из Генуи.
Крепость алкогольных напитков во времена Руси составляла 38-56% в зависимости от выбранного вида спирта и количества добавок.
В наше время «русский стандарт» водки составляет 40%, но допустимыми считаются и напитки с крепостью в 38 — 56%, то есть, как в былые времена.
Традиции празднования Дня рождения русской водки прямо противоположные празднованию Дня трезвости. Но перед тем, как отмечать торжество, которое в 2020 году выпало еще и на пятницу, стоит задуматься о том, что специалисты алкоголь давно внесли в список наркотических веществ.
Почему стоит выбирать водку, а не другие виды алкоголя
Несмотря на пропаганду здорового и трезвого образа жизни, в особые даты без алкоголя обходится редкая семья. Именно поэтому важно знать, почему при выборе напитка для праздника предпочтение стоит отдать именно водке, а не другим ее «благороднейшим коллегам».
Стереотипное мнение гласит, что водку выбирают люди бедные, не имеющие средств на более дорогой и элитный алкоголь. Специалисты из области психологии готовы поспорить. По их мнению, водку выбирают люди уверенные в себе и своих силах. Те, которым не требуется искать оправдание своим поступкам и принятым решениям или повода понравиться окружающим.
Что же касается цены напитка, то говорить о его дешевизне будет очень опрометчиво, ведь русская водка также встречается в отделах с элитным алкоголем, и стоить может не меньше, чем ее заграничные аналоги.
Отдать предпочтение водке перед другими видами алкоголя стоит по нескольким причинам:
- отравиться водкой при соблюдении нормы потребления практически невозможно, так как это самый чистый алкогольный напиток в мире;
- это универсальный напиток, который подойдет к любому празднику в любое время года;
- у напитка невысокая кислотность, из-за чего он практически не вреден для органов пищеварения;
- это самый низкокалорийный алкогольный напиток;
- водка прозрачная и не оставляет следов на одежде при неаккуратном употреблении;
- от водки быстрее пьянеешь, а значит расход алкоголя на застолье будет меньшим;
- похмелье после водки не такое тяжелое, как после вина или «коктейля» из разных алкогольных напитков.
- Ну и, конечно же, выбирать водку стоит по той причине, что она является национальным русским напитком — патриотизм в данном случае только приветствуется.
Источник: TheRussianTimes
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