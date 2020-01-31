31 января — День рождения русской водки: как отмечать праздник?

Несмотря на пропаганду здорового и трезвого образа жизни, в особые даты без алкоголя обходится редкая семья. Именно поэтому важно знать, почему при выборе напитка для праздника предпочтение стоит отдать именно водке, а не другим ее «благороднейшим коллегам».

Напиток же, похожий на водку, впервые был привезен из Скандинавии в 16 веке, а по другой версии — в 15 веке из Генуи

Традиционно 31 января вся страна отмечает шуточный праздник — День рождения русской водки. Непосредственно к алкогольному напитку история праздника, к слову, не имеет никакого отношения. В этот день в 1865 году Дмитрием Менделеевым была защищена диссертация «О соединении спирта с водой».

Так как водка является непосредственно детищем подобного соединения, дату и выбрали для празднования Дня рождения водки. При этом сам напиток, без особого научного подхода и исследований, в стране появился намного раньше.

День рождения русской водки — история праздника и традиции



Водка как таковая появилась на Руси гораздо раньше, чем соединение спирта и воды были изучены знаменитым химиком. История говорит о том, что крепкие напитки в стране стали популярными еще в 11-12 веке.

Напиток же, похожий на водку, впервые был привезен из Скандинавии в 16 веке, а по другой версии — в 15 веке из Генуи.

Крепость алкогольных напитков во времена Руси составляла 38-56% в зависимости от выбранного вида спирта и количества добавок.

В наше время «русский стандарт» водки составляет 40%, но допустимыми считаются и напитки с крепостью в 38 — 56%, то есть, как в былые времена.

Традиции празднования Дня рождения русской водки прямо противоположные празднованию Дня трезвости. Но перед тем, как отмечать торжество, которое в 2020 году выпало еще и на пятницу, стоит задуматься о том, что специалисты алкоголь давно внесли в список наркотических веществ.

Почему стоит выбирать водку, а не другие виды алкоголя

Несмотря на пропаганду здорового и трезвого образа жизни, в особые даты без алкоголя обходится редкая семья. Именно поэтому важно знать, почему при выборе напитка для праздника предпочтение стоит отдать именно водке, а не другим ее «благороднейшим коллегам».

Стереотипное мнение гласит, что водку выбирают люди бедные, не имеющие средств на более дорогой и элитный алкоголь. Специалисты из области психологии готовы поспорить. По их мнению, водку выбирают люди уверенные в себе и своих силах. Те, которым не требуется искать оправдание своим поступкам и принятым решениям или повода понравиться окружающим.

Что же касается цены напитка, то говорить о его дешевизне будет очень опрометчиво, ведь русская водка также встречается в отделах с элитным алкоголем, и стоить может не меньше, чем ее заграничные аналоги.

Отдать предпочтение водке перед другими видами алкоголя стоит по нескольким причинам:

отравиться водкой при соблюдении нормы потребления практически невозможно, так как это самый чистый алкогольный напиток в мире;

это универсальный напиток, который подойдет к любому празднику в любое время года;

у напитка невысокая кислотность, из-за чего он практически не вреден для органов пищеварения;

это самый низкокалорийный алкогольный напиток;

водка прозрачная и не оставляет следов на одежде при неаккуратном употреблении;

от водки быстрее пьянеешь, а значит расход алкоголя на застолье будет меньшим;

похмелье после водки не такое тяжелое, как после вина или «коктейля» из разных алкогольных напитков.

Ну и, конечно же, выбирать водку стоит по той причине, что она является национальным русским напитком — патриотизм в данном случае только приветствуется.

Источник: TheRussianTimes