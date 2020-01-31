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Передумала: отзовет прошение об отставке глава горсовета Керчи после скандала с блокадниками

15:42 31.01.2020 Фото: Горсовет Керчи
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Чиновница заявила, что не чувствует своей вины и продолжит чествовать ветеранов даже в случае увольнения.

Передумала: отзовет прошение об отставке глава горсовета Керчи после скандала с блокадниками
Глава горсовета Керчи передумала увольняться

Глава Керченского городского совета Мая Хужина заявила, что намерена отозвать заявление о своей отставке в связи со скандалом вокруг акции «Блокадный хлеб». В комментарии РИА Новости Крым чиновница заявила, что не чувствует своей вины и продолжит чествовать ветеранов даже в случае увольнения. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов потребовал отставки и исключения из партии «Единая Россия» председателя Керченского городского совета Маи Хужиной и депутатов, которые в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» подарили батоны керчанам, пережившим блокаду Ленинграда.
«Я буду отзывать свое заявление. Это была вчерашняя минутная слабость. Думаю, что я не должна была писать заявление. Сделала это под давлением. Сегодня я вышла на работу. Я продолжаю людям делать добро… На мою защиту стала вся Керчь. Я вины своей не чувствую. Я продолжу чествовать ветеранов», — сказала глава местного горсовета.

Она также отметила, что накануне встретилась с ветеранами, которым ранее преподнесла хлебобулочные изделия. «Они были благодарны и обратились с новыми просьбами. Я им помогу независимо от того, буду ли находиться на этом посту… Одной из блокадниц сегодня вручат новую инвалидную коляску. Это человеческие отношения, которые выше всей этой грязи, которую пишут тролли и те, кто в этом не разобрались», — добавила она.

Источник: РИА Новости Крым

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