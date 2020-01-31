31.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Арестовать владельца хостела из Перми просят Следователи. Там заживо сварились 5 человек

16:30 31.01.2020 Фото: Следственный комитет РФ
0

Еще три человека пострадали, среди погибших оказался маленький ребенок.

Арестовать владельца хостела из Перми просят Следователи. Там заживо сварились 5 человек
Хостел, где произошла трагедия, располагался в подвальном помещении

В рамках уголовного дела о гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель» в Перми предпринимателю Сергею Щербакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в 2016 году Щербаков осуществил незаконную перепланировку принадлежащего его отцу подвального помещения в многоэтажном жилом доме. В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Ночью 20 января в результате прорыва трубы горячего теплоснабжения помещение мини-отеля было затоплено, что повлекло гибель пяти человек. Трое постояльцев получили ожоги различной степени тяжести.

Следователи продолжают тщательное исследование всех обстоятельств происшествия, установление его причин и иных лиц, причастных к совершению преступления.

Источник: Следственный комитет РФ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как накажут владельца хостела?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТайная встреча подсудимого: остаются под стражей двое подозреваемых в угоне крана и КамАза в Бердске
16:45 31-01-2020
Тайная встреча подсудимого: остаются под стражей двое подозреваемых в угоне крана и КамАза в Бердске
Умерла 2-летняя девочка с заболевшим после йогурта животом в Новосибирске
16:43 31-01-2020
Умерла 2-летняя девочка с заболевшим после йогурта животом в Новосибирске
Из женщины достали забытую врачами струну длиной 40 см на Кубани
16:41 31-01-2020
Из женщины достали забытую врачами струну длиной 40 см на Кубани
БердскФотомарафон "Мой папа" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
16:40 31-01-2020
Фотомарафон
Взять ипотеку и не остаться на улице: что нужно знать при оформлении ипотечного кредита
16:37 31-01-2020
Взять ипотеку и не остаться на улице: что нужно знать при оформлении ипотечного кредита
Какие седаны наиболее подготовлены к российским дорогам с ямами?
16:30 31-01-2020
Какие седаны наиболее подготовлены к российским дорогам с ямами?
Арестовать владельца хостела из Перми просят Следователи. Там заживо сварились 5 человек
16:30 31-01-2020
Арестовать владельца хостела из Перми просят Следователи. Там заживо сварились 5 человек
БердскИзвинений нет: подтвердилось сотрясение у сброшенной за грудки 10-летней девочки с трехметровой горки у ЦУМа в Бердске
16:28 31-01-2020
Извинений нет: подтвердилось сотрясение у сброшенной за грудки 10-летней девочки с трехметровой горки у ЦУМа в Бердске
Адреса и телефоны компаний и организаций
16:20 31-01-2020
Адреса и телефоны компаний и организаций
Найден камень с «микросхемой» со времен динозавров
16:19 31-01-2020
Найден камень с «микросхемой» со времен динозавров