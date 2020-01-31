Арестовать владельца хостела из Перми просят Следователи. Там заживо сварились 5 человек

Хостел, где произошла трагедия, располагался в подвальном помещении

В рамках уголовного дела о гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель» в Перми предпринимателю Сергею Щербакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в 2016 году Щербаков осуществил незаконную перепланировку принадлежащего его отцу подвального помещения в многоэтажном жилом доме. В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Ночью 20 января в результате прорыва трубы горячего теплоснабжения помещение мини-отеля было затоплено, что повлекло гибель пяти человек. Трое постояльцев получили ожоги различной степени тяжести.

Следователи продолжают тщательное исследование всех обстоятельств происшествия, установление его причин и иных лиц, причастных к совершению преступления.

Источник: Следственный комитет РФ