РЕГИОН 54
Всё для вашего авто и не только
РЕГИОН 54
Всё для вашего авто и не только
"Газели" от 400 рублей
тел. 8-13-770-19-05
Автосервис на линейной
Развал - схождение. Капитальный ремонт ДВС. Ремонт ходовой части. Токарные работы.
11кв., ул. Линейная, 5 ГÏК "Автолюбитель-1", тел. 8-913-476-53-33
11кв., ул. Линейная, 5 ГÏК "Автолюбитель-1", тел. 8-913-476-53-33
Продам/куплю авто
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Авито инвестировал в лидера рынка автоматизации дилерского бизнеса
Авито объявил о покупке контролирующей доли российской компании MaxPoster, которая уже более 10 лет специализируется на публикации объявлений на сайты дилеров и представительств, Авито, «Авто.ру», «Дром», и другие значимые ресурсы автомобильной тематики.
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Audi оснастила кроссоверы SQ7 и SQ8 бензиновым мотором, как у Lamborghini Urus
У автомобилей по-прежнему остались 8АКП и постоянный полный привод. Цены паркетников в США станут известны ближе к старту продаж.
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Для единых полисов ОСАГО и каско создадут новые бланки и отдельную серию
Бланки старых серий – «ККК» и «МММ» – страховщики будут использовать до 1 апреля 2020 года. По мере выпуска новых их заменят на бланки серии «ННН» и «РРР».
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