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Извинений нет: подтвердилось сотрясение у сброшенной за грудки 10-летней девочки с трехметровой горки у ЦУМа в Бердске

16:28 31.01.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Девочка вместе с мамой прошли всех врачей. От мальчика и его родителей извинений так и не было. Мама раздумывает над тем, идти ли на судебно-медицинскую экспертизу, после которой могут завести дело.

Извинений нет: подтвердилось сотрясение у сброшенной за грудки 10 летней девочки с трехметровой горки у ЦУМа в Бердске
Мальчик скинул девочку 10 лет с трехметровой горки у ЦУМа в Бердске

Подтвердилась черепно-мозговая травма у сброшенной с трехметровой горки 10-летней девочки у ЦУМа в Бердске. Об этом рассказала мама девочки Валентина сегодня, 31 января. Напомним, 28 января днем ребенка за грудки случайно столкнул школьник. Отметим, что девочка оказалась сестрой девушки с голубыми волосами, о которой писал «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, подросток покрасила волосы в голубой цвет, после чего столкнулась с конфликтом в школе №9 в 2018 году.

— Мы прошли всех врачей окулиста, невропатолога. Диагноз подтвердился — сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, — сказала Валентина.

Никто из родителей обидчика так и не вышел на Валентину и не извинился за поведение своего ребенка. Напомним, мальчик и девочка учатся в школе №9. Она в 4 классе, а он в 5. В школе прошла встреча на следующий день после происшествия, 29 января. Валентина рассказывала, что девочка там расплакалась. На беседе был мальчик, который ее столкнул, вместе со своими друзьями. Он утверждает, что толкнул ее так сильно случайно. Не думал, что она упадет через перила. Родителей его не было. Им не смогли дозвониться.

— Никто из родителей не вышел на нас и не извинился. Сам мальчик тоже этого не сделал на встрече, — сказала Валентина.

Мама девочки отметила, что ждет, возможно, родители мальчика выйдут все-таки с ней на связь. Если этого не случится, то она все-таки решится пройти с ребенком судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, что на следующий день после ЧП мама с девочкой были в полиции. Их вызвали туда после поступления данных из поликлиники. «Курьер.Среда.Бердск» подтвердили разбирательства в пресс-службе МВД по Новосибирской области. Валентина отказалась от судебно-медицинской экспертизы. Но им все равно дали направление на СМЭ, если вдруг будут какие-то серьезные последствия со здоровьем.

Также напомним, Валентина опубликовала пост в социальной сети ВКонтакте с розыском очевидцев. Ей написала девушка, которая видела падение ребенка. «Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться до директора школы №9 Веры Забелич.

Извинятся ли родители или Валентина подаст документы на экспертизу — читайте подробности в ближайшее время.

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Извинятся родители или будет "дело"?

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