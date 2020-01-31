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Не будет покупать кресла из натуральной кожи и столы из тропического дерева для высших чиновников мэрия Бердска

17:06 31.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Публикация «Курьер. Среда. Бердск» вызвала недопонимание у наших читателей и общественных организаций. При формировании ведомственного перечня субъектов РФ и каждого муниципального образования в обязательном порядке включаются все позиции обязательного перечня, даже если органы власти не предполагают использование и закупку позиций из обязательного перечня.

Не будет покупать кресла из натуральной кожи и столы из тропического дерева для высших чиновников мэрия Бердска
29 января мэр Бердска Евгений Шестернин утвердил ведомственный перечень
«отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых органами местного самоуправления города» и подведомственными им муниципальными учреждениями и предприятиями

Публикация «Курьер. Среда. Бердск» под названием «Кресла из натуральной кожи и столы из тропического дерева купит для высших чиновников мэрия Бердска» вызвала недопонимание у наших читателей и общественных организаций.

29 января мэр Бердска Евгений Шестернин утвердил ведомственный перечень «отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых органами местного самоуправления города» и подведомственными им муниципальными учреждениями и предприятиями. Список сопровождался потребительскими свойствами, качественными характеристиками, в том числе предельными ценами.

Однако, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», при формировании ведомственного перечня субъектов РФ и каждого муниципального образования в обязательном порядке включаются все позиции обязательного перечня, даже если органы власти не предполагают использование и закупку позиций из обязательного перечня.

Таким образом, смысл ведения нормирования в сфере закупок определятся необходимостью запрета закупок товаров, работ и услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством РФ, гласит документ.

Кроме того, утверждение ведомственного перечня не являются планом закупок на очередной финансовый год.

В соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 ФЗ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, постановлением администрации Бердска от 29 января 2020 года №209 утвержден ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых органами местного самоуправления Бердска и подведомственными им муниципальными казенными, муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Бердска, их потребительские свойства, в том числе качество, и иные характеристики, в том числе и предельные цены товаров, работ и услуг.

Согласно закона России установлены правила нормирования в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Это лишь регламент, на основании которого заказчики утверждают требования к количеству и максимальной цене товаров и их свойств.

Нормирование включает несколько этапов — правительством РФ для обеспечения государственных нужд определены отдельные виды товаров, работу и услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам.

При этом обязательный перечень включает машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг — лэптопы, ноутбуки сабноутбуки, принтеры, сканеры, многофункциональные устройства, персональные компьютеры, рабочие станции вывода, мобильные телефоны, автомобили легковые, автотранспортные средства для перевозки 10 человек и более, грузовой транспорт, мебель для сидения с металлическим или деревянным каркасом, а также мебель металлическая или деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры.

На основании обязательного перечня товаров, работ и услуг формируется ведомственный перечень субъекта РФ. После чего утверждается такой же перечень, но уже каждого муниципального образования.

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От редакции

Позволяете себе жить роскошно?

Аноним, 31 января 2020 17:45
Непонятно Будут или не будут ? Закупят но потихоньку. Народу не обязательно про это знать. И машинки прикупят себе ..Не верется что с утра совесть проснулась,или струхнули? А может получили консультацию что стулья вредны для кареры повыше?
Борис, 31 января 2020 18:05
Ясен пень - замять по-тихому все решил Шестернин. Это все по-чиновничьи: сначала все опровергаем, а потом делаем, как задумали. Нет уж, ребята. Слово - не воробей, вылетело - не поймаешь. А как врать чинуши умеют мы все знаем, не надо нас за лохов держать!

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А, 31 января 2020 20:40
А кто опровергает?

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