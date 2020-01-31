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Под галлюцинацией зарезал годовалого внука на глазах второго. После похитил еще двух внуков дедушка в Екатеринбурге

18:00 31.01.2020 Фото: pixabay.com
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Психическое расстройство развилось у мужчины из-за постоянного приема алкоголя.

Под галлюцинацией зарезал годовалого внука на глазах второго. После похитил еще двух внуков дедушка в Екатеринбурге
Мужчину планируют отправить на принудительное лечение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего мужчины, которому инкриминируются запрещенные уголовным законом деяния, предусмотренные пп. «в», «д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью) и пп. «д», «ж» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение двух заведомо несовершеннолетних лиц).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что днём 29 марта 2019 года указанный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в частном доме в квартале Гагарский Ключ городского округа Заречный, нанёс своему внуку 2017 года рождения телесные повреждения, от которых наступила смерть потерпевшего на месте происшествия. Мужчина причинил указанному малолетнему повреждения, в том числе и ножом, сделав это в присутствии другого своего внука — мальчика 2012 года рождения, являющегося родным братом погибшего ребёнка.

Кроме того, в тот же день 67-летний мужчина похитил двух своих внуков — мальчиков 2012 и 2014 годов рождения, которые находились с ним в указанном доме в квартале Гагарский Ключ. По данным следствия, мужчина приказал им сесть в принадлежащий ему автомобиль «LADA GRANTA», припаркованный рядом с домом. Малолетние дети, опасаясь деда, против своей воли и желания, сели на заднее сидение указанного автомобиля. После этого дед увёз их на участок местности, расположенный на 186 километре трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил – Серов». Спустя некоторое время инспекторы отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Кушвинский» остановили автомобиль под управлением пожилого мужчины, задержав его и освободив двух малолетних.

В ходе расследования уголовного дела следователями СК России проведён комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств данного трагического происшествия. В частности, в рамках расследования проведены судебно-медицинские, химические, молекулярно-генетические и психолого-психиатрические судебные экспертизы.

Так, согласно заключению комиссионной психолого-психиатрической судебной экспертизы, в период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ему деяний, у 67-летнего мужчины на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, сопровождавшееся галлюцинациями. Эксперты пришли к выводу, что данный гражданин представляет социальную опасность для себя и окружающих лиц, в связи с чем нуждается в применении к нему принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

По итогам расследования уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера.

Источник: Следственный комитет РФ

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