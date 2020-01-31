Бердчанин купил земельный участок с проходящими под ним теплосетью и канализацией

В конце января Бердский суд вынес решение по иску Ираклия Константинова к мэрии города и «Комбинату бытовых услуг».
Владельцу земли возразили представители мэрии и КБУ, которые в подтверждении своих слов также привели законы. Ответчики пояснили, что тепловые сети проложили через участок в 2000 году, а канализационные — в 1984 году. Все работы провели с согласия бывшего владельца земли. Капитальные объекты зарегистрировали, и покупатель территории мог узнать об их существовании. Теперь перенос коммуникаций ущемит интересы других людей, пользующихся теплом и канализацией.
Суд попросил владельца земли предоставить копию договора купли-продажи продажи земли, чтобы стало понятно: указаны ли в нём какие-нибудь капитальные объекты на участке. Также суд запросил проект будущего дома и разрешение на строительство. По ним можно понять, мешают или нет коммуникации осуществлению задуманного. Однако истец так и не показал эти документы.
В итоге суд отказал ему в иске.
Источник: svidetel24.info