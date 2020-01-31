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Зарезал спрятавшую алкоголь 6-летнюю дочь житель Бурятии

18:15 31.01.2020 Фото: pixabay.com
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Мужчина пробудет 14 лет в колонии строгого режима.

Зарезал спрятавшую алкоголь 6 летнюю дочь житель Бурятии
Мужчина подавал апелляцию, которую отклонили

23 января 2020 г. судебной коллегией по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции рассмотрено уголовное дело по апелляционным жалобам осужденного и адвоката на приговор Верховного Суда Республики Бурятия от 23 октября 2019 г., которым Агафонов Е.В. осужден по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колони строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

Судом установлено, что Агафонов Е.В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей личной неприязни к дочери, обусловленной тем, что последняя спрятала от него спиртное, нанес ей два удара ножом в грудь, от чего наступила смерть малолетней потерпевшей.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам приговор Верховного Суда Республики Бурятия оставлен без изменения.

Источник: Пятый апелляционный суд обзей юрисдикции

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От редакции

Справедливое наказание?

Аноним, 31 января 2020 18:34
"Зарезал спрятавшую алкоголь 6-летнюю дочь житель Бурятии"

Вот мы и дожили до счастливого далёка, когда род , семья, кровные родственники, национальность стали приравнены спиртным наркотиком - к шелухе, а наркотик всех видов - к божеству поклонения, которому приносятся в жертву своя кровиночка!
Аноним, 31 января 2020 18:44
НВР:
Нет. Надо было дать больше срок.
Аноним, 31 января 2020 18:45
НВР:
нет. надо было больше дать
Аноним, 31 января 2020 19:03
НВР:
наказание справедливо

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