"Зарезал спрятавшую алкоголь 6-летнюю дочь житель Бурятии"

23 января 2020 г. судебной коллегией по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции рассмотрено уголовное дело по апелляционным жалобам осужденного и адвоката на приговор Верховного Суда Республики Бурятия от 23 октября 2019 г., которым Агафонов Е.В. осужден по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колони строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.
Судом установлено, что Агафонов Е.В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей личной неприязни к дочери, обусловленной тем, что последняя спрятала от него спиртное, нанес ей два удара ножом в грудь, от чего наступила смерть малолетней потерпевшей.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам приговор Верховного Суда Республики Бурятия оставлен без изменения.
Источник: Пятый апелляционный суд обзей юрисдикции
Вот мы и дожили до счастливого далёка, когда род , семья, кровные родственники, национальность стали приравнены спиртным наркотиком - к шелухе, а наркотик всех видов - к божеству поклонения, которому приносятся в жертву своя кровиночка!
Нет. Надо было дать больше срок.
нет. надо было больше дать
наказание справедливо