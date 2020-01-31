На дворовой хоккей и спортивный квест приглашают в выходные жителей Бердска

1 и 2 февраля соревнования, посвященные Дню зимних видов спорта, пройдут на трех спортивных площадках города.
1 февраля в 11.00 в ФОК «Метелица» начнется спортивный квест, в котором примут участие дошколята, их родители и педагоги. По предварительным данным, в мероприятии примут участие 150-200 человек. В ФОК «Метелица» все участники квеста смогут покататься на больших лыжах и плюшках.
В этот же день в 14.00 на хоккейной площадке, расположенной на улице Горького, 1 стартует блиц-турнир «Шайба Бердска-2020». За звание «Лучшая хоккейная дворовая команда» сразятся пять хоккейных дружин. Матчи будут жаркими и интересными. После состоится награждение команд-победительниц.
2 февраля в 12.00 на футбольной площадке центрального городского парка пройдет «Снежный кубок 2020». В футбол на снегу сыграют три подростковые команды.
9 февраля в 12.00 на хоккейной коробке в микрорайоне Северный пройдет блиц-турнир по хоккею с мячом на снегу, в котором примут участие дети и подростки.
Приходите поболеть за ребят!
Источник: svidetel24.info