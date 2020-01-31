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Трактор с вагончиком для перевозки людей провалился под лед на озере Сартлан в Новосибирской области

18:45 31.01.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Недалеко от трактора находился передвижной вагончик на санях. Но о погибших и пострадавших не сообщается. Вероятно, люди успели эвакуироваться.

Трактор с вагончиком для перевозки людей провалился под лед на озере Сартлан в Новосибирской области
Проезд автомобильного транспорта по водным объектам вне официальных ледовых переправ запрещён законом

Спасатели обнаружили бесхозный трактор с вагончиком для перевозки людей на водоёме Новосибирской области. Об этом 31января сообщили в региональном управлении МЧС.

Специалисты государственной инспекции по маломерным судам МЧС России обнаружили на озере частично провалившийся под лёд бесхозный трактор с вагончиком, с помощью которого предположительно перевозили людей для осуществления рыболовства. Главным управлением МЧС России по Новосибирской области вся информация по факту происшествия передана в прокуратуру и следственные органы для проведения дальнейшей проверки.

Во время планового патрулирования в рамках межведомственной профилактической акции «Безопасный лёд» на озере Сартлан в районе деревни Кармакла Барабинского района от очевидцев поступили сведения о несанкционированном выезде тяжёлого автотранспорта на лёд. Для выяснения дальнейшей информации при помощи снегохода специалисты МЧС совместно с сотрудниками Куйбышевского поисково-спасательного отряда обнаружили на акватории трактор, частично провалившийся задними колесами под лёд, недалеко от которого находился передвижной вагончик на санях.

«Несмотря на регулярные предупреждения, автолюбители, особенно рыбаки, продолжают нарушать правила безопасности и выезжать на водоёмы, подвергая опасности жизни и здоровью не только себя, но и пассажиров. В соответствии с законодательством специалисты МЧС России напоминают гражданам, что проезд автомобильного транспорта по водным объектам вне официальных ледовых переправ запрещён законом», — пояснил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Дмитрий Русинов.

О погибших и пострадавших не сообщается. Вероятно, люди успели эвакуироваться.

Стоит отметить, что до 2 февраля продолжится межведомственная акция «Безопасный лед», в рамках которой сотрудники МЧС России, правоохранительные органы, представители местной власти и общественности в усиленном режиме продолжают работу по пресечению выезда транспорта на лёд на всей территории Новосибирской области.

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 101 или 112.

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