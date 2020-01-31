От власти требуют решения проблемы газификации в Бердске
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От власти требуют решения проблемы газификации в Бердске

6:29:551/31/2020
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В редакцию «Свидетеля» поступило обращение к главе Бердска: в нём председатель совета местного отделения партии «Родина» Вячеслав Власов просит ответить на ряд вопросов и навести порядок в газификации города.


В тексте сказано:


— Считаем, что администрации Бердска необходимо в интересах горожан следовать положениям Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 и ограничить плату на технологическое подключение домохозяйств размером, утвержденным департаментом по тарифам НСО для газораспределительных организаций: по состоянию на 2019 — в размере 38 112 рублей. Для этого активней включиться в работу по строительству газовых сетей низкого давления за счет бюджетов всех уровней, а не перекладывать свои обязательства на горожан.


Партийцы в своём обращении интересуются: какие меры принимает администрация по включению в областную программу газификации и по подключению домов в рамках этого тарифа? Какие сети низкого и высокого давления планируются к строительству в городе Бердске в 2020-2025 годах?


— Местное отделение всероссийской партии «Родина» считает, что проблеме газоснабжения бердчан, проживающих на территории частного сектора нашего города, уделяется недостаточно внимания, — написано в обращении. — Между тем, решение ее входит в компетенцию представителей местного органа власти, которые заинтересованы в том, чтобы на вверенной им территории использовались наиболее цивилизованные способы поддержания тепла в жилищах бердчан, в создании ситуации, благоприятной для роста доходов жителей.


Также считаем, что пришло время навести порядок в сфере газификации Бердска, невзирая на ущемление интересов каких-либо частных лиц. А именно <…> осуществить подключение к сетям газораспределения объектов капитального строительства частного сектора Бердска и осуществить строительство единой сети газораспределения от существующей сети газораспределения и газопроводов-вводов до границы земельного участка, принадлежащих каждому из заявителей уже с 2020 года.


Источник: svidetel24.info

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