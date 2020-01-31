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Пулеметчиков и разведчиков по контракту набирают воинские части Новосибирского гарнизона

19:00 31.01.2020 Фото: Минобороны
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Приглашают в том числе жителей Бердска. Денежное довольствие контрактников — рядовых и сержантов — составляет до 60 тыс. рублей. Плюс надбавки, пособия и премии.

Пулеметчиков и разведчиков по контракту набирают воинские части Новосибирского гарнизона
В Оби дислоцируется вертолетный полк, переведенный из Бердска

Отбор на военную службу по контракту (1 разряда) объявили в Новосибирской области.

На военную службу по контракту требуются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет, физически развитые, по состоянию здоровья годные к военной службе.

Отбор ведется в воинский части Новосибирского гарнизона и за ее пределы на должности рядового и сержантского состава — стрелков, водителей, пулеметчиков, механиков-водителей БМП, разведчиков, специалистов связи, наводчиков-операторов и другие.

Денежное довольствие от 27 тыс. до 60 тыс. рублей. Кроме того, существуют различные надбавки, пособия и премии, а также льготы для военнослужащих.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: г. Обь, ул. Октябрьская, 100, кабинеты 214 и 235, телефоны 8 (383) 295-21-13, 8-913-062-25-99.

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