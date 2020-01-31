Выбил глаз молотком ученику 9-классник за жалобу на курение в школьном туалете в Красноярском крае

По словам директора школы, глаз у пострадавшего ребенка не вытек, но возможна потеря зрения. Полиция начала проверку, несмотря на то, что мать избитого мальчика заявление пока не подавала.

В Иланском 14-летнему мальчику 9-классник выбил глаз молотком на уроке. Теперь он может лишиться зрения

Вопиющий случай произошел в школе №41 в Иланском Красноярского края. Как рассказывает Светлана, мама пострадавшего мальчика, так ему отомстил 9-классник. Все началось с конфликта, когда 14-летний Коля дежурил на перемене. Старшеклассники курили в школьном туалете, и мальчик рассказал об этом учителям.

По словам Светланы, педагоги подлили масла в огонь – сказали, что если он найдет наркотики в туалете, то «будет хорошим мальчиком». Он не ослушался и выполнил просьбу учителей. После этого случая Коле стали угрожать, передает ТВК6.

«Когда в тот день сын вернулся домой, на нем не было лица. Он говорит: «Мама, они меня убьют». Я стала звонить классному руководителю. Она мне ответила: «Я вообще не при делах, отстаньте от меня»», – рассказала Светлана.

Тогда никто никаких мер не принял. В школе ответили, что разберутся. А спустя месяц на уроке 9-классник выбил Коле глаз молотком. Стоит отметить, что это не были занятия по труду. Светлана рассказала: мама виновника считает, что удар он нанес «машинально»:

«В больнице мне сказали, что ситуация тяжелая. Доктора говорят, что это был целенаправленный удар, а не случайность. Не машинально, как мне ответила мама».

После случившегося ни полиция, ни школа не собираются ничего предпринимать, говорит Светлана. Также она заявила, что в учебном заведении ей предложили деньги в обмен на молчание. Однако мать будет отстаивать свою правоту: «Зачем мне их деньги, я хочу, чтобы они разобрались и защитили моего сына!».

Сейчас Коля находится в Глазном центре в Красноярске. Ему предстоит серьезная операция. Врачи говорят, что возможна потеря зрения на один глаз.

В школе ответили, что информацией не владеют.

«Я сейчас нахожусь на работе, мне некогда. Я не могу вам ничего сказать. Меня не было в школе, когда это произошло. Извините», – рассказала классный руководитель, Диля Михайловна.

В краевом Минздраве обещали прокомментировать ситуацию позднее. В краевой полиции сообщили, что о ситуации узнали от медиков и проверка началась в день инцидента.

«30 января был зарегистрирован этот случай. Сразу началась проверка ПДН, были опрошены учителя и врачи. Нельзя говорить о том, что полиция инцидентом не занималась. Заявление родители не подавали», – сообщил начальник пресс-службы краевой полиции Владимир Юрченко.

Директор школы, в которой мальчику выбили глаз молотком, прокомментировала ситуацию. По ее словам, произошедшее – несчастный случай.

По словам Натальи Седневой, директора иланской школы №41, после случившегося на место сразу прибыла скорая помощь, которая доставила ребенка в больницу.

«По предварительным данным, это несчастный случай. Глаз ребенка не вытек. Глазное яблоко не пострадало, возможна незначительная потеря зрения. Врачи дают благоприятный прогноз, все будет восстановлено», – сообщила Наталья Петровна.

Также оназаявила, что в туалетах школы никто не курит. Кроме того, по ее словам, после инцидента никто не предлагал деньги взамен на молчание:

«Курение в школе абсолютно не подтверждено. Я даже удивлена. У нас в туалетах школы случаев курения не зафиксировано уже много лет. Завуч школы общалась с мамой ребенка. Поскольку несчастный случай произошел, да, она предлагала материальную помощь семье. О том, чтобы не афишировали – такого не было. Это исключено».

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Наталья Петровна добавила, что в школе тоже будут разбираться в ситуации:

«Однозначно установлены факты нарушения должностной инструкции, поскольку 9-классник вышел из кабинета с урока. Будут предприняты меры, проведен повторный инструктаж».